Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 09:33

Spore odbicie na warszawskiej giełdzie. WIG20 mocno w górę

WIG20 na otwarciu wyniósł 3324,61 pkt, co oznacza wzrost o 2,08 proc.

WIG wzrósł o 1,76 proc. do poziomu 122443,95 pkt., mWIG40 o 2,08 proc. (do 8651,16 pkt).

Prawdopodobieństwo mocnego wtorkowego otwarcia na GPW sugerowały kontrakty na zagraniczne indeksy, które rosły m.in. po zapewnieniach ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, że wojna z Iranem będzie krótka.

Uwaga analityków wciąż skupia się na doniesieniach z Bliskiego Wschodu.

"W najbliższym czasie dla rynków kluczowe będą czyny a nie deklaracje. Do tej pory słowa były w stanie zgasić pożar na rynku, jednak jeśli inwestorzy nie zobaczą konkretnych działań – np. w kontekście udrożnienia Cieśniny Ormuz, uwolnienia strategicznych rezerw ropy naftowej czy deeskalacji samego konfliktu na Bliskim Wschodzie – awersja do ryzyka może szybko powrócić" - napisał w porannym komentarzu Patryk Pyka, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.

Czytaj także: Akcje spółek energetycznych tracą najmocniej, Dino liderem wzrostu WIG20. Dzień na GPW 9 marca 2026 r.

W Europie na giełdach mocne wzrosty

Na europejskich giełdach we wtorek rano najważniejsze indeksy również mocno rosną.

  • Wskaźnik Stoxx 600 Europe idzie wyżej o 1,69 proc.
  • FTSE 100 zyskuje 1,18 proc.
  • CAC 40 zwyżkuje o 1,90 proc.
  • DAX rośnie o 2,04 proc.

Na rynku walutowym dolar jest stabilny do euro i jena. Bitcoin jest wyceniany po 69970 dolarów za token. Złoto drożeje.

– To, co teraz obserwujemy, to odbicie ulgi po czasie skrajnej niechęci inwestorów do ryzyka – powiedział Dilin Wu, strateg ds. badań w Pepperstone Group.

– Nie jest to jeszcze jednak prawdziwy powrót rynków do środowiska w pełni nastawionego na podejmowanie ryzyka – dodał.

– Rynki już zaczynają handlować, jakby konflikt z Iranem miał się uspokoić – mimo że nie ma jeszcze formalnego rozwiązania – ostrzega tymczasem Nigel Green, CEO grupy deVere, jednej z największych na świecie niezależnych organizacji doradczych i zarządzających aktywami finansowymi.

Ostrzeżenie Nigela Greena pojawia się w momencie, gdy ceny ropy spadły poniżej 90 dolarów za baryłkę, ze 120 dolarów w szczytowym momencie.

Czytaj także: Ceny ropy mocno spadają. Efekt słów prezydenta Donalda Trumpa

Źródło: PAP, XYZ

Logo GPW wyświetlone na telefonie
Na zdjęciu logo GPW wyświetlone na telefonie. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kto wygrał luty w polityce? Awantura o ambasadora USA i problemy Polski 2050
Choć luty był krótki, to w polskiej polityce nie brakowało wydarzeń, które rozgrzewały opinię publiczną. Wraz z firmą Mediaboard analizujemy, które tematy dominowały w mediach i jak wpłynęły na zasięgi partii oraz polityków.
09.03.2026