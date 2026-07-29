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29.07.2026 18:25

Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się w Lublinie

Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. Według zapowiedzi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tematem rozmowy polityków ma być podsumowaniem wizyty Zełenskiego w USA.

Premier RP Donald Tusk (z lewej) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Premier RP Donald Tusk (z lewej) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (z prawej) na zdjęciu z lutego 2026 r. Fot. PAP/Paweł Supernak

„Prezydent Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem" – napisał po spotkaniu premier Tusk.

Donald Tusk przywitał Wołodymyra Zełenskiego przed godz. 17 przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Prezydent Ukrainy opuścił urząd po godz. 18.

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski bezpośrednio po podróży z USA, gdzie uczestniczył w pogrzebie republikańskiego senatora Lindseya Grahama. W USA rozmawiał z prezydentem tego kraju Donaldem Trumpem.

Jak poinformował we wtorek prezydent Ukrainy, po rozmowie z Donaldem Trumpem udało mu się wynegocjować pozyskanie licencji na produkcję rakiet do systemu obrony przeciwlotniczej Patriot.

Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni. Braki spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.

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