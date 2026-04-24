Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
NEWSROOM XYZ
24.04.2026

Stany Zjednoczone chcą ukarać nieposłusznych sojuszników. Piszą o zawieszeniu Hiszpanii w NATO

Departament Wojny USA rozważa ukaranie sojuszników z NATO, którzy nie wsparli USA w wojnie z Iranem – podaje Reuters. Są wśród nich Hiszpania i Wielka Brytania. Wśród debatowanych opcji pojawia się nawet zawieszenie członkostwa Madrytu w Sojuszu.

W notatce amerykańscy urzędnicy wyrażają frustrację spowodowaną niechęcią lub odmową niektórych sojuszników, aby na potrzeby wojny z Iranem przyznać Stanom Zjednoczonym prawa dostępu, bazowania i przelotu samolotów wojskowych. Stwierdzają oni, że te prawa są „absolutną podstawą dla NATO” – podaje źródło Reutersa.

Jedna z opcji rozważanych w mailu zakłada zawieszenie „trudnych” krajów przy obsadzaniu ważnych i prestiżowych stanowisk w NATO. Inne zakładają zawieszenie Hiszpanii w NATO, choć agencja Reutera nie była w stanie na razie ustalić, czy istnieje mechanizm umożliwiający takie działanie. Kolejna opcja to wycofanie poparcia dla „imperialnych roszczeń Europy”, w tym Wielkiej Brytanii do Falklandów–Malwin, które za swoje terytorium uważa także Argentyna.

Jednak e-mail nie sugeruje, że Stany Zjednoczone powinny opuścić Sojusz – zapewnia źródło Reutersa. Nie proponuje również zamknięcia baz w Europie.

Opcje przedstawione w wiadomości e-mail mają na celu wysłanie silnego sygnału sojusznikom z NATO. Miałby on osłabić poczucie Europejczyków, że „im się należy” – podsumował wiadomość urzędnik. Odmówił jednak odpowiedzi, czy Pentagon rozważa zmniejszenie liczby żołnierzy w Europie.

Stany Zjednoczone rozczarowane NATO

– Pomimo wszystkiego, co Stany Zjednoczone zrobiły dla naszych sojuszników z NATO, nie stanęli u naszego boku. Departament Wojny dopilnuje, aby prezydent dysponował wiarygodnymi opcjami, które pozwolą naszym sojusznikom przestać być papierowym tygrysem i zamiast tego odegrać swoją rolę – stwierdził sekretarz prasowy Pentagonu Kingsley Wilson, poproszony o komentarz.

– Nie ma sensu budować silnego Sojuszu, jeśli kraje nie chcą stanąć po naszej stronie, gdy tego potrzebujemy – powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth na początku kwietnia.

Donald Trump mówił wtedy, że rozważa wycofanie USA z Sojuszu.

A ty byś tego na moim miejscu nie zrobił? – odpowiedział dziennikarzowi Reutera, który dopytywał, czy wyjście USA z NATO jest możliwe.

Waszyngton jest rozczarowany brakiem pomocy sojuszników w wojnie na Bliskim Wschodzie. Niemal wszystkie kraje NATO odmówiły pomocy w misji odblokowania cieśniny Ormuz. Najbardziej ostro zareagowała Hiszpania, która dobitnie skrytykowała amerykański atak na Iran i zabroniła przelotów i lądowań samolotom biorącym udział w wojnie.

Zdaniem wielu analityków wojna wywołała poważne pytania o przyszłość 76-letniego sojuszu i zrodziła bezprecedensowe obawy, że USA mogą nie przyjść z pomocą europejskim sojusznikom, gdyby Ci zostali zaatakowani.

Źródło: Reuters, PAP, XYZ

Generał WP: musi być gotowi na wyjście USA z NATO
Prezydent USA Donald Trump rozmawia z mediami na początku drugiego dnia szczytu NATO 2025
Stany Zjednoczone chcą ukarać nieposłusznych sojuszników wewnątrz NATO.
Fot. Andrew Harnik/ Getty Images
Może zainteresować Cię również
