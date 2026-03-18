Stany Zjednoczone łagodzą sankcje na Wenezuelę. Na rynek trafi więcej ropy

Departament Skarbu USA złagodził w środę sankcje na wenezuelskie państwowe przedsiębiorstwo z branży naftowej. Waszyngton chce zwiększyć w ten sposób dostawy ropy na światowe rynki w obliczu niedoborów surowca.

Dzięki złagodzeniu sankcji spółka PDVSA może sprzedawać ropę bezpośrednio amerykańskim przedsiębiorstwom i na światowe rynki, z wyłączeniem Rosji, Iranu, Korei Płn., Kuby i części chińskich firm. Stany Zjednoczone będą jednak kontrolować przepływ gotówki z tych transakcji.

W środę Biały Dom ogłosił też zawieszenie wymogów tzw. Jones Act, zgodnie z którym tylko statki pływające pod banderą USA mogą przemieszczać towary transportowane między amerykańskimi portami. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że to kolejny krok, mający złagodzić „krótkoterminowe zakłócenia na rynku ropy naftowej”.

Przypomnijmy – ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG.

10 marca Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie uzgodniły wypuszczenie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowca. To 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw.

