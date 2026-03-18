18.03.2026

Stany Zjednoczone łagodzą sankcje na Wenezuelę. Na rynek trafi więcej ropy

Departament Skarbu USA złagodził w środę sankcje na wenezuelskie państwowe przedsiębiorstwo z branży naftowej. Waszyngton chce zwiększyć w ten sposób dostawy ropy na światowe rynki w obliczu niedoborów surowca.

Dzięki złagodzeniu sankcji spółka PDVSA może sprzedawać ropę bezpośrednio amerykańskim przedsiębiorstwom i na światowe rynki, z wyłączeniem Rosji, Iranu, Korei Płn., Kuby i części chińskich firm. Stany Zjednoczone będą jednak kontrolować przepływ gotówki z tych transakcji.

W środę Biały Dom ogłosił też zawieszenie wymogów tzw. Jones Act, zgodnie z którym tylko statki pływające pod banderą USA mogą przemieszczać towary transportowane między amerykańskimi portami. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że to kolejny krok, mający złagodzić „krótkoterminowe zakłócenia na rynku ropy naftowej”.

Przypomnijmy – ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG.

10 marca Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie uzgodniły wypuszczenie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowca. To 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw.

Źródło: PAP, XYZ

Irak wznowi eksport ropy z pominięciem Cieśniny Ormuz. Ceny spadają
Dzięki złagodzeniu sankcji PDVSA może sprzedawać ropę bezpośrednio przedsiębiorstwom z USA i na światowe rynki.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Setki milionów na inwestycje w startupy. Powstały nowe fundusze
PFR Ventres ogłosił kolejne fundusze inwestycyjne, gotowe wspierać w rozwoju startupy i spółki technologiczne.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Mikropoświadczenia zmieniają studiowanie. „Student sam montuje sobie zajęcia jak z klocków” (WYWIAD)
Żeby nadążyć za rynkiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, największa uczelnia o tym profilu w Polsce, wchodzi w zupełnie nowy model prowadzenia studiów. Prof. Bernard Ziębicki, rektor UEK, nie wierzy w zapowiedzi, że AI wygryzie jego absolwentów z pracy, bo większość pracuje już na studiach, a rynek wchłania ich niemal w stu procentach. Opowiada też, jak się zmienią studia w najbliższych latach, co warto studiować i dlaczego Polsce grozi patentowanie kreatywne, które jest równie szkodliwe jak kreatywna księgowość.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
AI to za mało. Nowy fundusz VC chce inwestować w firmy z przychodami
Pomerangels to nowy fundusz na polskiej scenie venture capital. Wehikuł chce zainwestować co najmniej 77 mln zł.
17.03.2026