Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.07.2026
NEWSROOM XYZ
17.07.2026 18:38

Stowarzyszenie Morawieckiego apeluje do Kaczyńskiego o jedność PiS

Członkowie stowarzyszenia „Rozwój Plus” byłego premiera Mateusza Morawieckiego wystosowali list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, deklarując, że ich celem jest utrzymanie jedności partii i odzyskanie wyborców, którzy odeszli od ugrupowania.

Mateusz Morawiecki
W środę kierownictwo PiS przyjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Dotyczy to m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Pismo pojawiło się w czasie, gdy kierownictwo PiS zobowiązało działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną pod groźbą wykluczenia z partii.

Członkowie stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego skierowali list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym podkreślili, że priorytetem pozostaje zachowanie jedności ugrupowania. Treść pisma opublikował w piątek w serwisie X europoseł PiS Piotr Müller. Autorzy listu napisali, że o przyszłości PiS decyduje przede wszystkim zdolność do wspólnego działania, a podziały osłabiają partię.

W liście zaznaczono, że jedność ma być warunkiem skutecznego działania politycznego oraz odzyskania zaufania wyborców, którzy w ostatnich latach przestali popierać PiS. Sygnatariusze wskazali, że ich celem jest „jedność Prawa i Sprawiedliwości”, która ma umożliwić odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska. Jednocześnie podkreślili, że samo zjednoczenie nie wystarczy i konieczne jest ponowne dotarcie do środowisk, które wcześniej odwróciły się od partii.

Czytaj więcej: PiS na krawędzi rozłamu. Czy Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z partii?

Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów, wśród nich m.in. Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Olga Semeniuk-Patkowska, Marek Jakubiak, Łukasz Schreiber, Maria Koc, Krzysztof Szczucki i Michał Cieślak. Wśród sygnatariuszy znalazła się również Anita Czerwińska, która – jak zaznaczono – nie jest członkiem stowarzyszenia.

Jeden z członków stowarzyszenia powiedział PAP, że list ma charakter „prośby i rozmowy” oraz jest wyrazem przekonania, że nie można dopuścić do rozłamu w partii. Pismo pojawiło się kilka dni po decyzji władz PiS dotyczącej działalności wewnętrznych stowarzyszeń politycznych.

Czytaj również: Czarnek przeciw pomocy Ukrainie, nowy sojusz Kaczyńskiego i bunt Morawieckiego, czyli wzmożenie na prawicy

W środę kierownictwo PiS przyjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Dotyczy to m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że osoby, które nie zrezygnują z działalności w takich organizacjach, zostaną objęte procedurą wykluczenia z partii prowadzoną przez Komitet Polityczny.

Termin na złożenie deklaracji o rezygnacji z przynależności do takich stowarzyszeń upływa 23 lipca. Według informacji przekazanych PAP przez polityka z kierownictwa PiS, do piątku deklarację o braku członkostwa w tego typu organizacjach złożyło około 130 parlamentarzystów. List środowiska Mateusza Morawieckiego wpisuje się tym samym w trwającą wewnątrz PiS dyskusję o przyszłym funkcjonowaniu partii i sposobie zachowania jej jedności.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Szalone wzrosty w Korei i na Tajwanie, Polska też trzyma się mocno. Przegląd indeksów giełdowych
Pierwsza połowa roku przyniosła gwałtowne zmiany na światowych rynkach akcji. Jedne giełdy rosły w niespotykanym tempie, napędzane m.in. boomem na sztuczną inteligencję, podczas gdy inne zmagały się…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
UOKiK bada, BIK zmienia praktyki. Znamy kulisy postępowania w sprawie modelu scoringowego
Kontrolerzy UOKiK w asyście policji weszli do biur czterech podmiotów, kopiując zawartość komputerów i telefonów części pracowników. To pierwszy taki ruch prezesa Tomasza Chróstnego od 2019 roku. W…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na czerwono mimo dwucyfrowego wzrostu Żabki. Dzień na GPW 16 lipca 2026 r.
WIG20 zakończył czwartkową sesję poniżej poziomu poprzedniego zamknięcia. Indeks spadł mimo dwucyfrowego wzrostu kursu Żabki. Akcje spółki poszły mocno w górę po doniesieniach, że dużym pakietem…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
WIG20 na czerwono. Modivo liderem spadków, Pepco w górę. Dzień na GPW 15 lipca 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiegała dość spokojnie. Główne indeksy zanotowały w większości lekkie spadki. W dół poszły między innymi kursy spółek z sektora bankowego. Inwestorzy…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Osiedle Murapolu tonie w wodzie. A klienci czekają na klucze
Ponad 50 rodzin czeka na klucze do domów, które miały pierwotnie być gotowe jesienią 2025 r. Zamiast tego dostają kolejne maile z wyjaśnieniami i nowe terminy. W tle spór o kilkanaście centymetrów…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polska ekspansja w Kenii. Firmy wykorzystują potencjał afrykańskiego hubu
Kenia coraz wyraźniej pojawia się na mapie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. W pierwszym półroczu 2026 r. kontrakty zawarły tam m.in. firmy z branży technologicznej, przemysłowej,…
15.07.2026