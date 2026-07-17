Stowarzyszenie Morawieckiego apeluje do Kaczyńskiego o jedność PiS

Członkowie stowarzyszenia „Rozwój Plus” byłego premiera Mateusza Morawieckiego wystosowali list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, deklarując, że ich celem jest utrzymanie jedności partii i odzyskanie wyborców, którzy odeszli od ugrupowania.

W środę kierownictwo PiS przyjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Dotyczy to m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Pismo pojawiło się w czasie, gdy kierownictwo PiS zobowiązało działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną pod groźbą wykluczenia z partii.

Członkowie stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego skierowali list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym podkreślili, że priorytetem pozostaje zachowanie jedności ugrupowania. Treść pisma opublikował w piątek w serwisie X europoseł PiS Piotr Müller. Autorzy listu napisali, że o przyszłości PiS decyduje przede wszystkim zdolność do wspólnego działania, a podziały osłabiają partię.

Poniżej publikujemy list skierowany do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który został podpisany przez 45 parlamentarzystów. Pod listem podpisani są: 1. Mateusz Morawiecki

2. Mirosława Stachowiak-Różecka

3. Marcin Horała

4. Szymon Szynkowski vel Sęk

5. Agnieszka Ścigaj

6. Olga… pic.twitter.com/D2t3C3xLBw — Piotr Müller (@PiotrMuller) July 17, 2026

W liście zaznaczono, że jedność ma być warunkiem skutecznego działania politycznego oraz odzyskania zaufania wyborców, którzy w ostatnich latach przestali popierać PiS. Sygnatariusze wskazali, że ich celem jest „jedność Prawa i Sprawiedliwości”, która ma umożliwić odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska. Jednocześnie podkreślili, że samo zjednoczenie nie wystarczy i konieczne jest ponowne dotarcie do środowisk, które wcześniej odwróciły się od partii.

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Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów, wśród nich m.in. Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Olga Semeniuk-Patkowska, Marek Jakubiak, Łukasz Schreiber, Maria Koc, Krzysztof Szczucki i Michał Cieślak. Wśród sygnatariuszy znalazła się również Anita Czerwińska, która – jak zaznaczono – nie jest członkiem stowarzyszenia.

Jeden z członków stowarzyszenia powiedział PAP, że list ma charakter „prośby i rozmowy” oraz jest wyrazem przekonania, że nie można dopuścić do rozłamu w partii. Pismo pojawiło się kilka dni po decyzji władz PiS dotyczącej działalności wewnętrznych stowarzyszeń politycznych.

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W środę kierownictwo PiS przyjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Dotyczy to m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że osoby, które nie zrezygnują z działalności w takich organizacjach, zostaną objęte procedurą wykluczenia z partii prowadzoną przez Komitet Polityczny.

Termin na złożenie deklaracji o rezygnacji z przynależności do takich stowarzyszeń upływa 23 lipca. Według informacji przekazanych PAP przez polityka z kierownictwa PiS, do piątku deklarację o braku członkostwa w tego typu organizacjach złożyło około 130 parlamentarzystów. List środowiska Mateusza Morawieckiego wpisuje się tym samym w trwającą wewnątrz PiS dyskusję o przyszłym funkcjonowaniu partii i sposobie zachowania jej jedności.

Źródło: PAP