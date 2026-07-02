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02.07.2026 18:25

STRABAG kupuje Olivia Star w Gdańsku

Wieżowiec Olivia Star w Gdańsku zmieni właściciela. Tonsa Commercial sprzedała budynek austriackiej grupie STRABAG w transakcji, która według stron może być największą pojedynczą transakcją na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2026 roku.

Biurowiec Olivia Star
Budynek został ukończony w 2018 roku jako flagowa inwestycja w ramach Olivia Centre. Oprócz powierzchni biurowych mieszczą się w nim centrum konferencyjne, pięć restauracji, trzy bary oraz ogólnodostępny taras widokowy Olivia Star Top. Fot. mat. prasowe

Sprzedający pozostanie jednak operatorem obiektu i zachowa własność pozostałej części kompleksu Olivia Centre.

Tonsa Commercial REI N.V., inwestor i deweloper z siedzibą w Rotterdamie, poinformowała o sfinalizowaniu sprzedaży wieżowca Olivia Star w Gdańsku na rzecz austriackiej grupy STRABAG. Transakcję przeprowadzono w formule sprzedaży udziałów. Według spółki może to być największa pojedyncza transakcja na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2026 roku, a jednocześnie największa tego typu sprzedaż pojedynczego biurowca w historii polskich miast regionalnych.

Olivia Star to najwyższy budynek w Gdańsku i północnej Polsce. Wieżowiec ma 180 metrów wysokości, liczy 35 kondygnacji nadziemnych i trzy podziemne, a jego powierzchnia biurowa wynosi około 45 tys. m². Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu sięga około 67,7 tys. m².

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Budynek został ukończony w 2018 roku jako flagowa inwestycja w ramach Olivia Centre. Oprócz powierzchni biurowych mieszczą się w nim centrum konferencyjne, pięć restauracji, trzy bary oraz ogólnodostępny taras widokowy Olivia Star Top. Poziom wynajęcia powierzchni wynosi 98 proc., a wśród największych najemców znajdują się Nordea Bank i PwC.

Sprzedaż dotyczy wyłącznie Olivia Star. Tonsa Commercial pozostaje właścicielem pozostałych sześciu budynków Olivia Centre, obejmujących około 130 tys. m² powierzchni biurowej. Cały kompleks oferuje około 230 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym około 175 tys. m² powierzchni biurowej, co czyni go największym centrum biznesowym w Polsce i jednym z największych kompleksów biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na terenie Olivia Centre działa ponad 120 najemców, wśród których znajdują się m.in. Amazon, Bayer, Allianz, Nordea Bank oraz PwC. Kompleks zlokalizowany jest przy al. Grunwaldzkiej w gdańskiej Oliwie.

Po zamknięciu transakcji nie zmieni się sposób zarządzania wieżowcem. Spółki z grupy Tonsa pozostaną operatorem Olivia Star, odpowiadając za zarządzanie nieruchomością, wsparcie procesu wynajmu oraz funkcjonowanie przestrzeni Olivia Star Top. Według sprzedającego ma to zapewnić ciągłość obsługi najemców i odwiedzających oraz utrzymać integrację budynku z całym kampusem.

Jak podkreślił prezes Olivia Centre i dyrektor Tonsa Maciej Grabski, sprzedaż ma potwierdzać atrakcyjność gdańskiego kompleksu dla międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Według spółki transakcja pokazuje, że regionalne rynki biurowe w Polsce przyciągają kapitał na podobnych zasadach jak największe miasta Europy Zachodniej.

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Tonsa zapowiada jednocześnie dalszy rozwój swojego portfela nieruchomości. Spółka zamierza kontynuować inwestycje w ramach marki mieszkaniowej Olivia Home, rozwijać kompleks Olivia Centre oraz projekty związane z kontrolowaną przez grupę spółką Pekabex S.A., producentem prefabrykatów betonowych działającym w Polsce, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Przy transakcji Tonsa Commercial korzystała z doradztwa kancelarii Greenberg Traurig i Pinsent Masons oraz doradztwa podatkowego Magdaleny Zamoyskiej. Po stronie nabywcy grupę STRABAG wspierały firmy KINGSTONE Real Estate, Act Legal, Savills oraz Baker Tilly.

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