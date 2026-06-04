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04.06.2026 20:09

Sukces Mai Chwalińskiej. Także finansowy

Maja Chwalińska, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open, awansuje ze 114. pozycji w światowym rankingu co najmniej na 21. lokatę. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, będzie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu, po Idze Świątek.

Za awans do finału Chwalińska może liczyć na nagrodę w wysokości 1,4 mln euro, czyli 1,6 mln dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła… 864 tys. USD.

Polka pokonała w czwartek dużo wyżej notowaną Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. Mecz trwał 127 minut.

Jej finałową rywalką będzie w sobotę kolejna Rosjanka - Mirra Andriejewa.

Źródło: PAP

Maja Chwalińska
Maja Chwalińska. Fot. Matthew Stockman/Getty Images
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