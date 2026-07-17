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17.07.2026 11:40

Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram
Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram kandydatką KO na Rzecznika Praw Obywatelskich. Fot. PAP/Rafał Guz

Sylwia Gregorczyk-Abram była kandydatką zgłoszoną przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej (KO) i Lewicy. Posłowie PiS zaproponowali Adama Borowskiego. O kandydaturach pisaliśmy szerzej w XYZ: Sejm przed wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Deklaracje kandydatów.

W piątkowym głosowaniu w Sejmie mecenas otrzymała 233 głosy poparcia. Jej kontrkandydat otrzymał 177 głosów. 23 posłów zagłosowało przeciwko obojgu kandydatom.

Na wybór Sejmu musi zgodę musi wyrazić jeszcze Senat.

Nowa RPO zastąpi na stanowisku Marcina Wiącka

Sylwia Gregorczyk-Abram to współzałożycielka Wolnych Sądów, Komitetu Obrony Sprawiedliwości i członkini zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 r. została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023, która działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

23 lipca kończy się bowiem kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. Objął on urząd w 2021 r.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo 35 posłów. Ta sama osoba może pełnić ten urząd jedynie przez dwie kadencje.

Tekst zaktualizowano. Planujemy kontynuację tematu.

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