Synektik ma pierwszą umowę na dostawę sprzętu medycznego w krajach bałtyckich
Synektik podpisał umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci do Litewskiego Szpitala Uniwersyteckiego Kliniki w Kownie. To pierwszy kontrakt grupy na dostawę sprzętu medycznego na rynek krajów bałtyckich.
Wartość umowy wynosi 5,46 mln euro – podała spółka w komunikacie. Kontrakt obejmuje dostawę systemu robotycznego wraz ze szkoleniem personelu medycznego i opieką serwisową, a także dostawy materiałów.
Jak wskazuje Synektik, placówka w Kownie, do której trafi sprzęt da Vinci, to największy szpital na Litwie. System będzie wykorzystywany w kilku specjalizacjach chirurgicznych, obejmujących m.in. urologię, ginekologię, laryngologię, torakochirurgię, chirurgię ogólną oraz chirurgię dziecięcą.
– Zawarcie pierwszej umowy na rynku litewskim jest ważnym krokiem w rozwoju naszej działalności w krajach bałtyckich. Nasza konsekwentna praca nad popularyzacją technologii z obszaru robotyki w regionie owocuje rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami oferowanymi przez Grupę Synektik. Dziś instalujemy pierwszy system robotyczny do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci, ale grupa ma jeszcze w swoim portfolio wiele innych rozwiązań i może stać się partnerem dla lokalnych placówek medycznych w kolejnych obszarach – skomentował cytowany w komunikacie prasowym prezes spółki Cezary Kozanecki.
Synektik stawia na ekspansję zagraniczną
Synektik to polska spółka notowana na GPW, dostawca i producent zaawansowanych rozwiązań medycznych. Grupa Synektik prowadzi działalność operacyjną na Litwie i Łotwie od 2025 r. W 2026 r. rozpoczęła działalność w Estonii. Poza Polską i krajami bałtyckimi grupa od 2022 r. jest obecna także na rynkach Czech i Słowacji. Przygotowuje się również do rozpoczęcia działalności operacyjnej w Ukrainie.
– Mamy potencjał, by w perspektywie najbliższych kwartałów zrealizować nawet pięć instalacji systemów da Vinci w tym regionie, co powinno stać się solidną podstawą dla dynamicznego rozwoju rynku w kolejnych latach – wskazał Cezary Kozanecki.
Jak wskazuje grupa, ekspansja zagraniczna w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego jest jednym z jej strategicznych priorytetów. W perspektywie kilku miesięcy Synektik planuje dostarczać sprzęt medyczny na rynku krajów o łącznej populacji ponad 90 mln osób.
– Europa Środkowo-Wschodnia jest na początku procesu technologicznej transformacji systemu opieki zdrowotnej. Potencjał regionalnego rozwoju w samym tylko obszarze chirurgii robotycznej dobrze obrazują polskie statystyki. W 2025 r. w Polsce przeprowadzono 21 tys. zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, przy ponad 340 tys. ogólnej liczby procedur, które mogłyby zostać zrealizowane z wykorzystaniem tej technologii – skomentował Dariusz Korecki, wiceprezes zarządu i CFO spółki.