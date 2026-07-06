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06.07.2026 09:10

Synektik ma pierwszą umowę na dostawę sprzętu medycznego w krajach bałtyckich

Synektik podpisał umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci do Litewskiego Szpitala Uniwersyteckiego Kliniki w Kownie. To pierwszy kontrakt grupy na dostawę sprzętu medycznego na rynek krajów bałtyckich.

Prezes spółki Synektik Cezary Kozanecki
Synektik podpisał pierwszą umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci na rynek krajów bałtyckich. Na zdjęciu prezes spółki Cezary Kozanecki. Fot. materiały prasowe

Wartość umowy wynosi 5,46 mln euro – podała spółka w komunikacie. Kontrakt obejmuje dostawę systemu robotycznego wraz ze szkoleniem personelu medycznego i opieką serwisową, a także dostawy materiałów.

Jak wskazuje Synektik, placówka w Kownie, do której trafi sprzęt da Vinci, to największy szpital na Litwie. System będzie wykorzystywany w kilku specjalizacjach chirurgicznych, obejmujących m.in. urologię, ginekologię, laryngologię, torakochirurgię, chirurgię ogólną oraz chirurgię dziecięcą.

– Zawarcie pierwszej umowy na rynku litewskim jest ważnym krokiem w rozwoju naszej działalności w krajach bałtyckich. Nasza konsekwentna praca nad popularyzacją technologii z obszaru robotyki w regionie owocuje rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami oferowanymi przez Grupę Synektik. Dziś instalujemy pierwszy system robotyczny do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci, ale grupa ma jeszcze w swoim portfolio wiele innych rozwiązań i może stać się partnerem dla lokalnych placówek medycznych w kolejnych obszarach – skomentował cytowany w komunikacie prasowym prezes spółki Cezary Kozanecki.

Synektik stawia na ekspansję zagraniczną

Synektik to polska spółka notowana na GPW, dostawca i producent zaawansowanych rozwiązań medycznych. Grupa Synektik prowadzi działalność operacyjną na Litwie i Łotwie od 2025 r. W 2026 r. rozpoczęła działalność w Estonii. Poza Polską i krajami bałtyckimi grupa od 2022 r. jest obecna także na rynkach Czech i Słowacji. Przygotowuje się również do rozpoczęcia działalności operacyjnej w Ukrainie.

– Mamy potencjał, by w perspektywie najbliższych kwartałów zrealizować nawet pięć instalacji systemów da Vinci w tym regionie, co powinno stać się solidną podstawą dla dynamicznego rozwoju rynku w kolejnych latach – wskazał Cezary Kozanecki.

Jak wskazuje grupa, ekspansja zagraniczna w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego jest jednym z jej strategicznych priorytetów. W perspektywie kilku miesięcy Synektik planuje dostarczać sprzęt medyczny na rynku krajów o łącznej populacji ponad 90 mln osób.

– Europa Środkowo-Wschodnia jest na początku procesu technologicznej transformacji systemu opieki zdrowotnej. Potencjał regionalnego rozwoju w samym tylko obszarze chirurgii robotycznej dobrze obrazują polskie statystyki. W 2025 r. w Polsce przeprowadzono 21 tys. zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, przy ponad 340 tys. ogólnej liczby procedur, które mogłyby zostać zrealizowane z wykorzystaniem tej technologii – skomentował Dariusz Korecki, wiceprezes zarządu i CFO spółki.

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