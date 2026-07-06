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06.07.2026 18:33

Szczyt NATO w Ankarze. Wydatki na obronność będą kluczowym tematem

Sekretarz generalny NATO zapowiedział przed szczytem w Ankarze, że choć Europa i Kanada zwiększyły wydatki na obronność do 4 proc. PKB, to oczekuje dojścia do 5 proc. PKB. Szef MON podkreśla, że Polska spełniła już ten wymóg.

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W szczycie weźmie udział łącznie 32 państw członkowskich oraz przedstawiciele państw Zatoki Perskiej i Azji-Pacyfiku.
Fot. Berkan Cetin/Anadolu via Getty Images)

W dniach 7–8 lipca w Ankarze odbędzie się coroczny szczyt NATO. W 2025 r. przywódcy Sojuszu spotkali się w Ankarze. Uzgodnili tam zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB do 2035 r.

Zaledwie rok od rozpoczęcia tego 10-letniego projektu widzimy, że europejscy sojusznicy i Kanada już inwestują 4 proc. swojego PKB w obronność i bezpieczeństwo [...] Patrząc łącznie na wydatki z lat 2025 i 2026, to dodatkowe 258 mld dolarów inwestycji – powiedział w poniedziałek sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Zastrzegł jednak, że w Ankarze będzie oczekiwał konkretnych planów dojścia do 5 proc. PKB.

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„Polska jest modelowym sojusznikiem”

Spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika – zapewniał z kolei już w piątek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zapewnił tym samym, że Polska już teraz osiągnęła wyznaczony próg 5 proc. wydatków na bezpieczeństwo.

Władysław Kosiniak-Kamysz będzie współtworzył polską delegację na szczyt wraz z prezydentem Karolem Nawrockim oraz wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Jeszcze w minionym tygodniu uzgodnili wspólne stanowisko.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w trakcie szczytu w Ankarze państwa NATO, w tym Stany Zjednoczone, mają potwierdzić „niezłomne zobowiązanie” do zbiorowej obrony w ramach art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To kluczowy zapis traktatu, stanowiący, że zbrojny atak na każdego członka Sojuszu będzie traktowany jak atak na wszystkich.

Spotkanie w Turcji odbywa się w kontekście żądań Waszyngtonu, który chce głębokich zmian, w tym przejęcia przez europejskie państwa członkowskie większej odpowiedzialności za obronę konwencjonalną Starego Kontynentu zgodnie z koncepcją NATO 3.0. Zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB rocznie ma być kluczowe dla tych zmian.

W szczycie wezmą udział łącznie 32 państwa członkowskie oraz przedstawiciele państw regionu Zatoki Perskiej i Azji-Pacyfiku.

Źródło: PAP, XYZ

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