Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 15:42

Szef MON: umowy w ramach programu SAFE podpiszemy w 2026 i 2027 r.

Umowy w ramach programu SAFE będą podpisywane w 2026 i 2027 r. – zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprzęt ma trafić do Polski do 2030 r. „Walczymy z czasem” – dodał szef MON.

„Program SAFE daje nam możliwość szybkiego uzupełnienia potrzebnych zdolności. Umowy będą zawierane w tym i przyszłym roku, a sprzęt zostanie dostarczony do 2030 r. Walczymy z czasem i żaden dzień nie może być zmarnowany” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Zielonce.

Szef resortu obrony zapewnił, że program SAFE uwolni pieniądze w budżecie i jest najlepszym rozwiązaniem na przyspieszenie dozbrajania polskiej armii.

Przeczytaj też: Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?

13 lutego sejm uchwalił ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE. W czwartek 19 lutego senat uchwalił do niej poprawki. Teraz projekt ponownie trafi pod obrady sejmu. Dokument przewiduje powołanie specjalnego funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu. Ma nim zarządzać Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z kolei w poniedziałek 17 lutego państwa UE zatwierdziły polski plan inwestycyjny SAFE.

W ramach programu SAFE polski rząd będzie mógł otrzymać na wydatki na obronność ok. 43,7 mld euro w ramach korzystnie oprocentowanych pożyczek. Rząd zapewnia, że wyda ponad 80 proc. tej sumy w polskim przemyśle zbrojeniowym. W skali Unii program SAFE to łącznie ok. 150 mld euro przeznaczone na wzmocnienie obronności państw UE przez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Projekty mogą trwać najpóźniej do 2030 r.

Źródło: PAP

Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami”
Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że umowy w ramach programu SAFE będą podpisywane w 2026 i 2027 r.
Fot. PAP/Piotr Nowak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Piekło cyberprzestępców? Azja mówi „dość” centrom oszustw
W Azji Południowo-Wschodniej trwa skoordynowana obława na kontrolowane przez ponadnarodowe mafie ośrodki cyberoszustw. W ostatnich tygodniach w Kambodży i Birmie, a także w Tajlandii oraz na Filipinach, zamknięto dziesiątki przestępczych kompleksów i aresztowano tysiące osób powiązanych z tym procederem. Czy to tylko czubek góry lodowej?
19.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także Orange i KGHM.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wierzą w moc cyfrowego dolara... Market One Capital zainwestował w neobank
Neobank Rizon z siedzibą w Delaware przykuł uwagę inwestorów z Polski. W spółkę zainwestował fundusz Market One Capital, który sporą część swoich transakcji realizuje za granicą, a w portfelu ma już trzy jednorożce.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami.”
16 lat temu zawieszono w Polsce pobór powszechny do wojska. Czy powrót tzw. zety – zasadniczej służby wojskowej – to już konieczność?
18.02.2026