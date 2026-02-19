Senat z poprawkami do ustawy wdrażającej program SAFE

Senatorowie przegłosowali w czwartek poprawki do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE. Nie wszystkie jednak zostały uchwalone – senatorowie koalicji rządowej odrzucili propozycje Prawa i Sprawiedliwości.

Uchwalone poprawki zostały przygotowane przez koalicję rządzącą. Zapewniają, że spłata pożyczki zaciągniętej w ramach programu SAFE nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie będzie też wliczała się do minimalnego limitu wydatków na obronność, a w budżecie państwa zostanie utworzona rezerwa celowa na ten cel.

Inna poprawka wprowadza z kolei kontrolę antykorupcyjną i kontrwywiadowczą wydatkowania pieniędzy. Będą ją zapewniać ABW, SKW i CBA. Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.

Przeczytaj też: Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?

Senat odrzucił jednak poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie opozycji chcieli m.in. wprowadzenia do ustawy preambuły, która stanowiłaby, że środki z pożyczki nie mogą być poddane mechanizmowi warunkowości. Według PiS taki mechanizm w przyszłości może stać się elementem szantażu politycznego względem państw niezgadzających się z polityką Unii Europejskiej.

Ustawę z przegłosowanymi poprawkami poparło 61 senatorów, a przeciw było 26. Teraz projekt wróci do Sejmu.

W ramach programu SAFE polski rząd będzie mógł otrzymać na wydatki na obronność ok. 43,7 mld euro w ramach korzystnie oprocentowanych pożyczek. Rząd zapewnia, że wyda ponad 80 proc. tej sumy w polskim przemyśle zbrojeniowym.

W poniedziałek państwa UE zatwierdziły polski plan inwestycyjny SAFE.

W skali Unii program SAFE to łącznie ok. 150 mld euro przeznaczone na wzmocnienie obronności państw UE poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Projekty mają trwać najpóźniej do 2030 r.

Źródło: PAP