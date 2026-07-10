Sześciu wykonawców walczy o budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości

Sześciu wykonawców walczy o kontrakt na budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości – wynika z komunikatu CPK. To Budimex i pięć konsorcjów.

Zwycięzca zaprojektuje i wybuduje 13-kilometrowy odcinek między Kotowicami a węzłem lotniskowym wraz z infrastrukturą.

Fot. Materiały prasowe

Po analizie wniosków spółka Centralny Port Komunikacyjny dopuściła wszystkich sześciu wykonawców do zasadniczego etapu dialogu konkurencyjnego. Są nimi:

Budimex,

konsorcjum ZUE, Duna Polska i Polaqua,

konsorcjum Torpol, Mirbud i Kobylarnia,

konsorcjum Trakcja i PORR,

konsorcjum Mostostal Warszawa, NDI, NDI Sopot i INTERCOR,

konsorcjum Gülermak, Track Tec Construction, UNIBEP i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.

Walczą oni o budowę 13-kilometrowego odcinka między Kotowicami a węzłem lotniskowym – pierwszego w ramach Kolei Dużych Prędkości.

Odcinek powstanie w ramach projektu Port Polska i będzie częścią linii „Y”, która połączy Warszawę z Łodzią, Sieradzem, Poznaniem i Wrocławiem. Pociągi będą osiągać na tych trasach prędkości do 350 km/h.

Zgodnie z harmonogramem odcinek linii „Y” między Warszawa-Łódź ma zostać uruchomiony w 2032 r. Do Poznania i Wrocławia linia ma dotrzeć w 2035 r. Fot. CPK

Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy zaplanowano na IV kwartał 2027 r. CPK podkreśla, że kluczowymi czynnikami będą cena i długość okresu gwarancji.

Zwycięzca postępowania będzie musiał zaprojektować i wybudować trasę, a także rozbudować układ torowy i infrastrukturę w rejonie Kotowic. Chodzi łącznie o 37 km torów, 40 km dróg technologicznych, dojazdowych i publicznych oraz 55 mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt.

Źródło: PAP, XYZ