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29.06.2026 22:48

To już pewne. Robert Lewandowski przechodzi do Chicago Fire

Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire - poinformował klub. To ostateczne potwierdzenie transferu, o którym mówiło się od tygodni.

37-letni napastnik przez ostatnie cztery sezony grał w Barcelonie. Wcześniej występował w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.

Polak będzie „Designated Player”. Znana w Polsce jako „zasada Beckhama”, to jedna z najważniejszych i najbardziej unikalnych reguł finansowych w lidze MLS. Pozwala ona każdemu klubowi zakontraktować maksymalnie trzech zawodników, których zarobki i koszt transferu przekraczają odgórnie ustalony limit wynagrodzeń (tzw. salary cap).

„Gdy Joe Mansueto (właściciel Chicago Fire - PAP) i ja spotkaliśmy się po raz pierwszy, postanowiliśmy zbudować klub światowej klasy, który inspiruje do wielkości, jednoczy Chicago i zdobywa mistrzostwa. Robert uosabia te wartości i reprezentuje standardy, na jakie zasługuje to miasto. To prawdziwy mistrz” – powiedział trener Chicago Fire Gregg Berhalter, cytowany na stronie klubu.

Historia Roberta Lewandowskiego

Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie i reprezentacji. Wymieniono też jego liczne osiągnięcia i zdobyte trofea.

„Jego przybycie wzmacnia nasze ambicje, by walczyć o trofea i podnosi standardy klubu na wyżyny godne tego miasta. Nie możemy się doczekać współpracy z nim i tego, by Chicago przekonało się na własne oczy, dlaczego jest jedną z najbardziej szanowanych ikon sportu na świecie” - dodał szkoleniowiec.

W maju Lewandowski rozegrał ostatnie mecze dla Barcelony. Później w mediach pojawiało się wiele spekulacji na temat jego przyszłości.

Jako pierwszy wiadomość o transferze Polaka podał włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Jego zdaniem umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 mln dolarów rocznie, będzie to zatem drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messim.

Lewandowski opuszcza Barcelonę

Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

W sezonie 2025/26 wystąpił w 46 meczach i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

Polacy w Chicago Fire

Chicago Fire ma dobre wspomnienia z Polakami. Klub do MLS dołączył w 1998 roku i od razu w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo; jak na razie jedyne. O jego sile napędowej stanowili wówczas: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. W finale pokonali DC United 2:0 po golach Podbrożnego i Diego Gutierreza, a obu asystował Nowak, który w 2003 roku został pierwszym członkiem klubowej „Galerii Sław”.

Z utytułowanych zawodników w Fire trzy ostatnie lata kariery (2017-19) spędził Niemiec Bastian Schweinsteiger - mistrz świata z 2014 roku oraz ośmiokrotny mistrz Niemiec z Bayernem Monachium.

Ze względu na mundial rozgrywki MLS zostały przerwane pod koniec maja. Chicago Fire w nocy z 16 na 17 lipca czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie.

Źródło: XYZ/PAP

Ile Lewy może zarobić w USA
Robert Lewandowski
Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Fot. PAP/ Leszek Szymański
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