Tour de France 2026 rusza z Barcelony. Pogacar faworytem do piątego triumfu

W sobotę 4 lipca w Barcelonie rozpocznie się 113. edycja Tour de France, największego wyścigu kolarskiego świata. Głównym faworytem do końcowego zwycięstwa jest Słoweniec Tadej Pogacar, a na starcie staną także dwaj Polacy – Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.

Na inaugurację zaplanowano 19-kilometrową drużynową jazdę na czas. Trasa prowadzi ulicami Barcelony i jest w większości płaska, choć obejmuje także krótki podjazd na wzgórze Montjuïc. Fot. Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images

113. edycja Tour de France potrwa od 4 do 26 lipca. Rywalizacja rozpocznie się w Barcelonie, a zakończy tradycyjnie w Paryżu. Organizatorzy przygotowali trasę liczącą 3321 kilometrów, podzieloną na 21 etapów, w których wystartuje 184 kolarzy z 23 zespołów reprezentujących 27 państw.

THIS IS TOUR DE FRANCE 2026 🏔️

3 320,7 KM

53 950 D+#TDF2026 pic.twitter.com/8aM2RMa39p — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026

Na inaugurację zaplanowano 19-kilometrową drużynową jazdę na czas. Trasa prowadzi ulicami Barcelony i jest w większości płaska, choć obejmuje także krótki podjazd na wzgórze Montjuïc. Pierwszy etap może już przynieść różnice czasowe między głównymi kandydatami do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.

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Największym faworytem wyścigu jest Tadej Pogacar z zespołu UAE Team Emirates-XRG. Słoweniec stanie przed szansą zdobycia piątego zwycięstwa w Tour de France, co pozwoliłoby mu dołączyć do najbardziej utytułowanych kolarzy w historii tej imprezy.

Najgroźniejszym rywalem Pogacara ma być Jonas Vingegaard z drużyny Visma-Lease a Bike. Duńczyk triumfował w Tour de France w 2022 i 2023 roku i ponownie jest wymieniany w gronie głównych kandydatów do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.

Pogacar już zapisał się w historii wyścigu. W 2020 roku, podczas swojego debiutu, wygrał Tour de France jako najmłodszy triumfator od 116 lat. Dzięki sukcesom z ostatnich sezonów jest porównywany do legendarnego Belga Eddy’ego Merckxa, pięciokrotnego zwycięzcy Tour, którego osiągnięcie może w tym roku wyrównać.

Na starcie zobaczymy dwóch reprezentantów Polski. Michał Kwiatkowski z zespołu Netcompany Ineos wystartuje w Tour de France po raz 11., ustanawiając rekord wśród polskich kolarzy pod względem liczby startów w tym wyścigu. Mistrz świata z 2014 roku ma na koncie dwa etapowe zwycięstwa – odniesione w 2020 i 2023 roku.

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Drugim Polakiem będzie Kamil Gradek, reprezentujący Bahrain Victorious. Kwiatkowski ma otrzymać od swojej drużyny szansę walki o kolejne etapowe zwycięstwo, natomiast liderami brytyjskiej ekipy będą Kevin Vauquelin, Thymen Arensman oraz zwycięzca Tour de France z 2019 roku, Egan Bernal.

Szczególnie wymagająco zapowiada się końcówka tegorocznej edycji. Organizatorzy zdecydowali, że 19. i 20. etap zakończą się na Alpe d’Huez, co oznacza dwukrotny finisz na jednym z najbardziej legendarnych podjazdów w światowym kolarstwie.

Przedostatni górski etap rozpocznie się 24 lipca w Gap i zakończy na Alpe d’Huez po słynnym podjeździe z 21 zakrętami. Następnego dnia peleton po raz pierwszy w historii Tour pokona przełęcz Col de Sarenne, a następnie wspinaczki na Croix-de-Fer i Galibier. Łączne przewyższenie królewskiego etapu wyniesie 5600 metrów, co może przesądzić o końcowym zwycięstwie w 113. edycji Tour de France.

Największe i najbardziej prestiżowe wyścigi kolarskie w Europie to przede wszystkim trzy wielkie toury: Tour de France, Giro d’Italia i Vuelta a España, które należą do kluczowych imprez w kalendarzu organizacji UCI World Tour. Ważną pozycję ma też Tour de Pologne, zaliczany do najważniejszych wyścigów w tej części Europy.

Źródło: PAP, TdF