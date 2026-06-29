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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 08:46

Toyota znów ze spadkiem sprzedaży. Zanurkowała w Chinach i na Bliskim Wschodzie

Sprzedaż Toyoty spadła w maju czwarty miesiąc z rzędu. Powodem są ponad 30‑procentowe spadki w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Zmniejszyła się też produkcja.

W maju sprzedaż Toyoty – włączając markę Lexus – spadła o 7,2 proc. w ujęciu rocznym, sięgając 834 tys. pojazdów.

Choć w Japonii koncern sprzedał o 11 proc. więcej aut za sprawą popytu na modele RAV4 i bZ4, to sprzedaż zagraniczna spadła o prawie 10 proc.

Najgorzej wypadł Bliski Wschód ze spadkiem o niemal 39 proc. Z kolei w Chinach, m.in. za sprawą rosnących cen benzyny, sprzedaż spadła o blisko 32 proc.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, które są największym rynkiem zbytu japońskiego koncernu, sprzedaż spadła o 0,6 proc.

Z kolei produkcja spadła o 5,5 proc. w ujęciu rocznym. Spadek o prawie 4 proc. w USA i o ponad 13 proc. w Azji zniwelował wzrost w Japonii.

W maju Toyota podała wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego. Zysk operacyjny spadł aż o 49 proc. Firma od czterech lat notuje spadek tego wskaźnika. Mimo to, w 2025 r. sprzedała najwięcej aut na świecie –10,5 miliona, wliczając w to Toyotę i Lexusa.

Źródło: Reuters, PAP

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Sprzedaż Toyoty spadła w maju czwarty miesiąc z rzędu. Fot. GettyImages
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