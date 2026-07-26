Trzeci dron zestrzelony w Rumunii w ciągu trzech dni

Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił w niedzielę drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. To trzeci incydent w ciągu trzech dni.

„Dron został bezpiecznie zestrzelony w odległości 12 km na północny wschód od Suliny, w krajowej przestrzeni powietrznej, nad wodami terytorialnymi” – przekazano w komunikacie ministerstwa obrony. Miasto jest położone nad Morzem Czarnym, w pobliżu granicy z Ukrainą. Fot. Getty Images

„Dron został bezpiecznie zestrzelony w odległości 12 km na północny wschód od Suliny, w krajowej przestrzeni powietrznej, nad wodami terytorialnymi” – przekazano w komunikacie ministerstwa obrony. Miasto jest położone nad Morzem Czarnym, w pobliżu granicy z Ukrainą.

Prezydent Rumunii Nicusor Dan poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony o godz. 10.13. „Gratuluję rumuńskim pilotom i zespołom naziemnym profesjonalizmu, odwagi i skuteczności, z jakimi wykonują swoje zadania. Swoimi działaniami przyczyniają się oni do obrony terytorium kraju i bezpieczeństwa obywateli Rumunii” - napisał Dan na Facebooku.

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Rumuński prezydent poinformował, że zgodnie z ustaleniami prokuratury dron zestrzelony w piątek był maszyną typu Shahed, wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. „Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie dronów zestrzelonych wczoraj i dzisiaj. Na tych ustaleniach oparty zostanie protest dyplomatyczny Rumunii wobec Federacji Rosyjskiej” - zaznaczył we wpisie Dan.

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 26, 2026

„Dalsze naruszanie przez Federację Rosyjską rumuńskiej przestrzeni powietrznej – będącej jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej – jest niedopuszczalne i niemożliwe do zaakceptowania. Takie działania są niedopuszczalne i traktujemy je z pełną powagą, wspólnie z naszymi sojusznikami” - podkreśliła głowa państwa.

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W sobotę dron, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, został zestrzelony 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej Rumunii, natomiast w piątek bezzałogowiec został zneutralizowany w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie kraju.

Źródło: PAP