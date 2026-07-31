Trzęsienie ziemi w CPK. Prezes i członek zarządu zostali odwołani

Pilne

Dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, i Dariusz Kuś, członek zarządu, zostali odwołani.

Dr Filip Czernicki miał zostać odwołany z funkcji prezesa CPK. fot. Łukasz Szeląg, PAP

"Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego 30 lipca 2027 zdecydowała o odwołaniu z pełnionych funkcji prezesa zarządu spółki dr. Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia" - czytamy w oświadczeniu na stronie CPK. Rada nadzorcza zapowiedziała, że wkrótce ogłosi postępowanie na nowego prezesa.

Przed publikacją oświadczenia pierwsze, nieoficjalne informacje na temat odwołania podał portal money.pl. Redakcja XYZ potwierdziła je w niezależnym źródle. Oświadczenie CPK pojawiło się już po naszych publikacjach.

– Zmiany kadrowe w zarządach „strategicznych” spółek są rzeczą zupełnie normalną. W ostatnim czasie nastąpiły choćby zmiany w Polregio czy PKP Intercity. Oczywiście, niejednokrotnie jest to związane z rozbieżnością perspektyw. W tym przypadku może, ale nie musi to świadczyć o różnicy zdań Ministerstwa Infrastruktury i zarządu spółki, o czym nieoficjalnie donosiły ostatnio media. Nie można natomiast mówić o „trzęsieniu ziemi”. Spółka nie przestaje działać, tak samo jak w przypadku zmian dokonywanych w zarządach przewoźników kolejowych, przecież nie przestają nagle kursować pociągi – komentuje w rozmowie z portalem XYZ Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

To niejedyna dymisja wokół spółki CPK w ostatnim czasie. W połowie czerwca ze stanowiskiem pełnomocnika rządu ds. budowy CPK pożegnał się Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury. Miała to być jego indywidualna decyzja. Jego miejsce zajął Piotr Malepszak, wiceminister odpowiedzialny za rozwój kolei.

Według "Business Insider" przyczyną dymisji jest przede wszystkim „brak sprawczości". Portal dodaje też, że mogło chodzić o spór między CPK a resortem infrastruktury. Ministerstwo miało nie chcieć finansować Kolei Dużych Prędkości z programu FEnIKS, a zarząd CPK twierdził, że to zablokuje budowę szybkiej kolei. Do tego miało nie być chemii między kierownictwem spółki a nowym pełnomocnikiem ds. CPK Piotrem Malepszakiem.

Marcin Michalski p.o. prezesa CPK

P.o. prezesa został Marcin Michalski. To doświadczony menedżer finansowy, który wszedł do zarządu CPK w kwietniu 2024 roku, razem z Filipem Czernicki jako prezesem. W spółce odpowiadał za sprawy finansowe – kompetencje kluczowe przy projekcie wymagającym finansowania rzędu ponad 130 mld zł do 2032 roku.

Przed CPK przez trzy lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej przez ponad 20 lat związany był z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie jako dyrektor zarządzający uczestniczył m.in. w przygotowaniu programu konsolidacji finansów publicznych i finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Akademii Finansów, a w 2021 roku ukończył studia Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W odróżnieniu od Czernickiego, który wywodzi się z branży lotniczej, Michalski to przede wszystkim człowiek bankowości publicznej i finansowania dużych projektów.

Kim są odwołani menedżerowie?

Filip Czernicki pełnił funkcję prezesa od 12 kwietnia 2024 r. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i wykładowcą akademickim. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej. W przedsiębiorstwie Porty Lotnicze odpowiadał za inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie projektów strategicznych, w tym Chopin Airport City, rozbudowy Lotniska Chopina oraz prac nad Strategią PPL i Planem Generalnym portu. Zarządzał również portfelem projektów strategicznych, wykonywaniem polityki właścicielskiej i nadzorem nad spółkami zależnymi. W latach 2006–2012 był pełnomocnikiem do spraw uruchomienia lotniska Warszawa-Modlin, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

Dariusz Kuś do zarządu CPK został z kolei powołany 2 lutego 2024 r. Jest doświadczonym menedżerem sektora lotniczego, finansowego i inwestycyjnego. W latach 2007–2023 pełnił funkcję prezesa zarządu Portu Lotniczego Wrocław. W czasie szesnastu lat kierowania spółką odpowiadał między innymi za przygotowanie projektu, organizację finansowania i budowę nowej infrastruktury lotniskowej, przeniesienie do niej działalności operacyjnej oraz realizację kolejnych inwestycji modernizacyjnych. Przed rozpoczęciem pracy w branży lotniczej zajmował stanowiska kierownicze w sektorze finansowym. Był między innymi dyrektorem do spraw inwestycji, członkiem Zarządu Banku Współpracy Europejskiej, dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Banku oraz dyrektorem Departamentu Skarbu w Banku Zachodnim WBK.

Autorzy: Emilia Derewienko, Andrzej Mężyński