TSUE utrzymał karę ponad 4 mld euro nałożoną przez KE na Google
Trybunał Sprawiedliwości UE utrzymał w mocy karę ponad 4 mld euro nałożoną przez Komisję Europejską na koncern Google w 2018 r. KE ukarała amerykańskiego giganta za wykorzystywanie systemu operacyjnego Android do blokowania konkurencji na rynku smartfonów.
TSUE zgodził się w czwartek z oceną KE, że Google nadużywał swojej dominującej pozycji, uniemożliwiając konkurencyjnym wyszukiwarkom internetowym działanie na urządzeniach mobilnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Android.
Gdy KE nakładała karę osiem lat temu, 80 proc. urządzeń mobilnych korzystało z Androida. KE szacowała, że Google zarabiał 95 mld euro rocznie na wyszukiwaniu.
KE nałożyła w 2018 r. karę w wysokości 4,34 mld euro, ale sąd pierwszej instancji w 2022 r. zmniejszył ją do 4,1 mld euro.
„Odwołanie od wyroku Sądu, wniesione przez Google i jej spółkę dominującą Alphabet, zostało oddalone, co stanowi potwierdzenie sankcji nałożonej za nadużycie pozycji dominującej zajmowanej przez wyszukiwarkę Google Search w kontekście systemu operacyjnego Android "– orzekł w czwartek TSUE.
Google nakładał na producentów urządzeń mobilnych wymóg preinstalowania aplikacji wyszukiwarki Google i przeglądarki internetowej Chrome jako warunek uzyskania licencji umożliwiającej korzystanie na urządzeniu z oficjalnego sklepu z oprogramowaniem Google Play Store. Ponadto korporacja płaciła niektórym dużym producentom i operatorom sieci komórkowych za preinstalowanie na swoich urządzeniach wyłącznie aplikacji tego koncernu.
Kara z 2018 r. pozostaje najwyższą, jaką kiedykolwiek UE nałożyła w postępowaniach antymonopolowych.
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Źródło: PAP