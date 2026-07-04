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04.07.2026 10:47

Tusk: eksperci wybiorą lokalizację drugiej elektrowni jądrowej

O tym, czy druga polska elektrownia jądrowa powstanie w Koninie czy w Bełchatowie, zdecydują eksperci na podstawie szczegółowych analiz technicznych i geologicznych – zapowiedział premier Donald Tusk.

Donald Tusk
Szef rządu odniósł się do dwóch preferowanych lokalizacji wskazywanych w rządowych dokumentach – Konina i Bełchatowa. Ocenił, że oba miejsca są dobrze przygotowane do realizacji takiej inwestycji zarówno pod względem geograficznym, jak i dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz dotychczasowego doświadczenia w produkcji energii konwencjonalnej. Fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Szef rządu podczas wizyty w Kleczewie podkreślił również znaczenie inwestycji w odnawialne źródła energii i zapowiedział uruchomienie pierwszego prądu z morskich farm wiatrowych.

Premier Donald Tusk podczas sobotniej wizyty na farmie fotowoltaicznej Kleczew Solar and Wind w województwie wielkopolskim poinformował, że decyzja o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce nie będzie miała charakteru politycznego. Jak zaznaczył, o wyborze miejsca rozstrzygną eksperci na podstawie obiektywnych kryteriów.

Szef rządu odniósł się do dwóch preferowanych lokalizacji wskazywanych w rządowych dokumentach – Konina i Bełchatowa. Ocenił, że oba miejsca są dobrze przygotowane do realizacji takiej inwestycji zarówno pod względem geograficznym, jak i dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz dotychczasowego doświadczenia w produkcji energii konwencjonalnej.

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Premier podkreślił, że oba ośrodki są porównywalne również z punktu widzenia potrzeb energetycznych i sytuacji społecznej. Zaznaczył jednak, że nie zamierza samodzielnie wskazywać zwycięskiej lokalizacji, ponieważ wymagane są szczegółowe ekspertyzy, w tym badania geologiczne, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa inwestycji.

Tusk zapewnił, że cały proces wyboru będzie transparentny, aby nie pojawiły się zarzuty o kierowanie się względami politycznymi. Jak zaznaczył, ostateczną decyzję przesądzą wyłącznie kryteria techniczne, geologiczne i eksperckie.

Zgodnie z przedstawioną w czerwcu aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej, preferowanymi lokalizacjami drugiej elektrowni pozostają Bełchatów i Konin. Wybór partnera technologicznego ma nastąpić w 2027 roku, lokalizacji w 2028 roku, rozpoczęcie budowy planowane jest na 2032 rok, a uruchomienie pierwszego bloku na 2040 rok.

W Koninie od 2025 roku działa sztab „Atom w Koninie”, którego zadaniem jest promocja miasta jako miejsca budowy drugiej elektrowni jądrowej. W inicjatywę zaangażowali się samorządowcy, parlamentarzyści, prezes ZE PAK oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

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Równolegle trwa realizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor w technologii AP1000 ma rozpocząć pracę w 2036 roku, kolejne w 2037 i 2038 roku.

Podczas wizyty w Kleczewie premier dużo miejsca poświęcił również rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Ocenił, że inwestycje w OZE są relatywnie tanie, zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozwalają realizować zobowiązania wobec przyszłych pokoleń poprzez produkcję czystej energii.

Tusk zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowane miejsce, z którego po raz pierwszy w historii Polski popłynie energia elektryczna z morskich farm wiatrowych (offshore). Jak podkreślił, uruchomienie tego projektu będzie ważnym etapem transformacji energetycznej kraju.

Odwiedzona przez premiera instalacja Kleczew Solar and Wind należy do największych projektów OZE w Europie Środkowo-Wschodniej i jest największą farmą fotowoltaiczną w portfolio Grupy Orlen.

Po rozbudowie prowadzonej w latach 2024–2026 osiągnęła łączną moc blisko 270 MW, wykorzystuje 445 tys. paneli fotowoltaicznych i cztery turbiny wiatrowe, może zasilać energią około 100 tys. gospodarstw domowych i została zbudowana na zrekultywowanych terenach po odkrywkach węgla brunatnego w Wielkopolsce.

Źródło: PAP

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