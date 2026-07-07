Tusk: wsparcie dla Ukrainy to kwestia bezpieczeństwa Polski

Polska będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy, ponieważ leży to w interesie bezpieczeństwa państwa – zadeklarował premier Donald Tusk przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze.

Szef rządu odniósł się także do nieprawidłowości ujawnionych w placówkach medycznych, w tym Warszawskim Szpitalu Południowym. Zapowiedział kontynuację kontroli oraz egzekwowania obowiązujących przepisów, podkreślając, że osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia będą ponosiły odpowiedzialność przed wymiarem sprawiedliwości. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Rząd zapowiedział również pilne zmiany w systemie ochrony zdrowia oraz przyjął projekt przepisów ograniczających wprowadzające w błąd deklaracje ekologiczne przedsiębiorców.

Premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów odniósł się do rozpoczynającego się 7 lipca dwudniowego szczytu NATO w Ankarze. Polskę reprezentują tam m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef rządu podkreślił, że celem polskiej delegacji jest potwierdzenie przed sojusznikami, iż polityka Polski wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej pozostaje stabilna i nie będzie uzależniona od krajowych sporów politycznych. Jak zaznaczył, stanowisko Warszawy ma być przewidywalne dla wszystkich państw Sojuszu.

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Donald Tusk oświadczył, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę nie tylko z powodów solidarności, lecz przede wszystkim z uwagi na własne bezpieczeństwo i interes narodowy. Jednocześnie zaznaczył, że współpraca z Kijowem będzie oceniana w sposób pragmatyczny, a rząd będzie bronił polskich interesów, czego przykładem były wcześniejsze działania na rzecz ochrony polskich rolników.

💬 Rzecznik rządu @AdamSzlapka w #KPRM: Naszym zadaniem jako władz Polski jest działanie w interesie Polski. W interesie Polski jest to, aby Rosja tej wojny nie wygrała. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 7, 2026

Premier zapowiedział dalsze wzmacnianie współpracy wojskowej z sojusznikami oraz zwiększanie zdolności obronnych wobec zagrożenia ze strony Rosji. Przypomniał również, że wszystkie dotychczasowe formy wsparcia dla Ukrainy były uzgadniane i koordynowane z kierownictwem NATO, a Polska nie wykracza poza wspólnie ustalone działania ani pod względem wydatków, ani przekazywanej pomocy.

Zdaniem szefa rządu w interesie Polski leży to, aby Ukraina nie przegrała wojny z Rosją, ponieważ miałoby to bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski, regionu i całej Europy. Jak podkreślił, właśnie ograniczenie zagrożenia ze strony Rosji pozostaje priorytetem rządu.

💬 Rzecznik rządu @adamSzlapka⤵️ Wielokrotnie wszyscy przedstawiciele władzy Ukrainy dziękowali Polakom za wsparcie, szczególnie za to wsparcie w pierwszych dniach wojny. pic.twitter.com/ErYXygBPH1 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 7, 2026

Rząd zapowiada pilne zmiany w ochronie zdrowia

Premier poinformował również o planowanych działaniach dotyczących systemu ochrony zdrowia. Ministra zdrowia oraz kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia mają przedstawić już następnego dnia konkretne rozwiązania dotyczące systemu wynagrodzeń, wyceny świadczeń oraz organizacji pracy szpitali. Część zmian ma zostać wprowadzona decyzjami rządu i NFZ, natomiast część będzie wymagała zmian ustawowych.

Donald Tusk zapowiedział, że działania zostaną przeprowadzone w trybie pilnym, mimo że – jak ocenił – nie wszystkie proponowane rozwiązania spotkają się z powszechną akceptacją. Według premiera nie ma jednak możliwości wycofania się z zapowiedzianych reform.

Szef rządu odniósł się także do nieprawidłowości ujawnionych w placówkach medycznych, w tym Warszawskim Szpitalu Południowym. Zapowiedział kontynuację kontroli oraz egzekwowania obowiązujących przepisów, podkreślając, że osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia będą ponosiły odpowiedzialność przed wymiarem sprawiedliwości.

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Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła również projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta, przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej oraz ograniczenie zjawiska tzw. greenwashingu.

Projekt zakłada, że przedsiębiorcy nie będą mogli używać określeń takich jak „ekologiczny”, „zielony” czy „przyjazny dla środowiska”, jeżeli nie będą dysponowali wiarygodnymi dowodami potwierdzającymi takie twierdzenia. Oznaczenia dotyczące wpływu produktu na środowisko będą mogły być stosowane wyłącznie wtedy, gdy wynikają z uznanego systemu certyfikacji lub zostały ustanowione przez instytucję publiczną.

Nowe przepisy przewidują także większy zakres informacji przekazywanych konsumentom przed zakupem. Sprzedawcy będą musieli informować m.in. o możliwości naprawy produktu, okresie zapewniania aktualizacji oprogramowania oraz dodatkowej gwarancji trwałości, jeśli producent ją oferuje.

Projekt rozszerza również katalog tzw. czarnych praktyk rynkowych o 12 nowych przypadków wynikających z unijnej dyrektywy 2024/825. Za praktyki wprowadzające w błąd uznawane mają być m.in. nieuzasadnione deklaracje dotyczące neutralności klimatycznej produktu, ukrywanie negatywnego wpływu aktualizacji oprogramowania na działanie urządzeń czy fałszywe informacje o możliwości naprawy towaru.

Rząd planuje także rozszerzyć katalog informacji, których zatajenie może zostać uznane za wprowadzanie konsumentów w błąd. Dotyczy to m.in. cech środowiskowych produktów, ich trwałości, możliwości recyklingu, naprawy oraz metod porównywania ofert. Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nowe przepisy mają wejść w życie 27 września 2026 r.