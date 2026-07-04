UE przekaże Egiptowi kolejne 1,5 mld euro wsparcia

Egipt ma w najbliższych dniach otrzymać 1,5 mld euro z unijnego pakietu pomocy makrofinansowej o wartości 5 mld euro. Środki są częścią szerszego porozumienia UE z Kairem wartego 7,4 mld euro, które ma wspierać stabilizację gospodarczą, reformy i współpracę w ograniczaniu migracji.

Egipt spodziewa się otrzymać w najbliższych dniach 1,5 mld euro z Unii Europejskiej w ramach kolejnej transzy programu pomocy makrofinansowej. Informację przekazał w sobotę minister spraw zagranicznych Badr Abdelatty podczas konferencji prasowej w nowej stolicy administracyjnej Egiptu. Fot. Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Egipt spodziewa się otrzymać w najbliższych dniach 1,5 mld euro z Unii Europejskiej w ramach kolejnej transzy programu pomocy makrofinansowej. Informację przekazał w sobotę minister spraw zagranicznych Badr Abdelatty podczas konferencji prasowej w nowej stolicy administracyjnej Egiptu, w której uczestniczyła również komisarz UE ds. regionu Morza Śródziemnego Dubravka Šuica.

Według egipskiego ministra będzie to pierwsza z dwóch pozostałych transz programu o łącznej wartości 5 mld euro. Druga płatność, również w wysokości 1,5 mld euro, ma – zgodnie z oczekiwaniami władz w Kairze – trafić do Egiptu na początku jesieni, co oznaczałoby zakończenie wypłat w ramach tego instrumentu.

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Do tej pory Unia Europejska przekazała Egiptowi 2 mld euro. Pierwsza transza w wysokości 1 mld euro została wypłacona w styczniu 2025 r., natomiast druga – również 1 mld euro – została przekazana wcześniej w tym roku. Każda kolejna wypłata jest uzależniona od realizacji uzgodnionych reform gospodarczych oraz postępów programu prowadzonego wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Pomoc makrofinansowa stanowi element szerszego pakietu UE o wartości 7,4 mld euro, ogłoszonego w 2024 r. Największą część środków – 5 mld euro – przeznaczono na wsparcie makroekonomiczne w formie preferencyjnych pożyczek. Kolejne 1,8 mld euro ma zostać skierowane na inwestycje, a 600 mln euro będzie miało formę grantów.

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Środki inwestycyjne mają finansować przede wszystkim transformację energetyczną, rozwój infrastruktury danych oraz projekty wspierające rozwój gospodarczy. Z kolei w ramach grantów 200 mln euro przeznaczono na działania związane z zarządzaniem migracją, w tym wzmacnianie zdolności administracyjnych i współpracę z Unią Europejską. Porozumienie ma nie tylko wspierać stabilizację egipskiej gospodarki, ale również wzmacniać współpracę w zakresie ochrony granic, zwalczania przemytu i handlu ludźmi, tworzenia legalnych ścieżek migracji oraz organizacji powrotów i reintegracji migrantów.

W ocenie analityków wpisuje się to w szerszą strategię UE, która postrzega Egipt jako kluczowego partnera dla stabilności regionu i ograniczania presji migracyjnej na szlaku przez Morze Śródziemne.

Źródło: Reuters, Komisja Europejska, PISM