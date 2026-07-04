Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.07.2026
NEWSROOM XYZ
04.07.2026 14:51

UE przekaże Egiptowi kolejne 1,5 mld euro wsparcia

Egipt ma w najbliższych dniach otrzymać 1,5 mld euro z unijnego pakietu pomocy makrofinansowej o wartości 5 mld euro. Środki są częścią szerszego porozumienia UE z Kairem wartego 7,4 mld euro, które ma wspierać stabilizację gospodarczą, reformy i współpracę w ograniczaniu migracji.

Badr Abdelatty
Egipt spodziewa się otrzymać w najbliższych dniach 1,5 mld euro z Unii Europejskiej w ramach kolejnej transzy programu pomocy makrofinansowej. Informację przekazał w sobotę minister spraw zagranicznych Badr Abdelatty podczas konferencji prasowej w nowej stolicy administracyjnej Egiptu. Fot. Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Egipt spodziewa się otrzymać w najbliższych dniach 1,5 mld euro z Unii Europejskiej w ramach kolejnej transzy programu pomocy makrofinansowej. Informację przekazał w sobotę minister spraw zagranicznych Badr Abdelatty podczas konferencji prasowej w nowej stolicy administracyjnej Egiptu, w której uczestniczyła również komisarz UE ds. regionu Morza Śródziemnego Dubravka Šuica.

Według egipskiego ministra będzie to pierwsza z dwóch pozostałych transz programu o łącznej wartości 5 mld euro. Druga płatność, również w wysokości 1,5 mld euro, ma – zgodnie z oczekiwaniami władz w Kairze – trafić do Egiptu na początku jesieni, co oznaczałoby zakończenie wypłat w ramach tego instrumentu.

Czytaj również: Powrót egipskich ciemności! Czy w Egipcie nadal warto inwestować?

Do tej pory Unia Europejska przekazała Egiptowi 2 mld euro. Pierwsza transza w wysokości 1 mld euro została wypłacona w styczniu 2025 r., natomiast druga – również 1 mld euro – została przekazana wcześniej w tym roku. Każda kolejna wypłata jest uzależniona od realizacji uzgodnionych reform gospodarczych oraz postępów programu prowadzonego wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Pomoc makrofinansowa stanowi element szerszego pakietu UE o wartości 7,4 mld euro, ogłoszonego w 2024 r. Największą część środków – 5 mld euro – przeznaczono na wsparcie makroekonomiczne w formie preferencyjnych pożyczek. Kolejne 1,8 mld euro ma zostać skierowane na inwestycje, a 600 mln euro będzie miało formę grantów.

Czytaj również: Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy

Środki inwestycyjne mają finansować przede wszystkim transformację energetyczną, rozwój infrastruktury danych oraz projekty wspierające rozwój gospodarczy. Z kolei w ramach grantów 200 mln euro przeznaczono na działania związane z zarządzaniem migracją, w tym wzmacnianie zdolności administracyjnych i współpracę z Unią Europejską. Porozumienie ma nie tylko wspierać stabilizację egipskiej gospodarki, ale również wzmacniać współpracę w zakresie ochrony granic, zwalczania przemytu i handlu ludźmi, tworzenia legalnych ścieżek migracji oraz organizacji powrotów i reintegracji migrantów.

W ocenie analityków wpisuje się to w szerszą strategię UE, która postrzega Egipt jako kluczowego partnera dla stabilności regionu i ograniczania presji migracyjnej na szlaku przez Morze Śródziemne.

Źródło: Reuters, Komisja Europejska, PISM

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Czy afera w Szpitalu Południowym pogrąży KO? Eksperci: to może być symboliczny początek końca
Czy Warszawski Szpital Południowy będzie dla KO tym, czym wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji stał się dla PiS? Dawniej afery prowadziły do dymisji w rządzie. Dziś mechanizm…
03.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Demografia zmienia rynek pracy. Ratunkiem mogą być dziś „niewidzialni” pracownicy
Pracownicy po 50-tce, młode matki, osoby opiekujące się rodzicami czy zmagające się z – często niewidocznymi – niepełnosprawnościami bywają „wykluczeni” z rynku pracy. Eksperci alarmują jednak, że u…
03.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mieszkania, schrony, centra danych. Fiński plan na Polskę
Fiński deweloper stawia na Polskę. YIT – największa firma budowlana w Finlandii, notowana na Nasdaq Helsinki – realizuje dziś 80 proc. swojej produkcji mieszkaniowej za granicą. Jako kraj jesteśmy w…
03.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fińska Sanoma przejęła Fluentbe. AI z nauki języków zaadaptuje do innych obszarów edukacji
Sanoma rozwija cyfrową edukację poprzez przejęcie Fluentbe. Technologia AI startupu może znaleźć zastosowanie w innych obszarach oferty grupy.
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze konta oszczędnościowe. Nawet 7 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Konta oszczędnościowe dają nie tylko wysokie oprocentowanie, ale także dużą elastyczność. Można wypłacać pieniądze bez utraty odsetek i zasilać depozyt dodatkowymi kwotami w trakcie oszczędzania.…
03.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Drony, spółki, MAP. Mydlenie oczu, brak konkretów, tajemnica
Ochrona antydronowa to dziś termin odmieniany przez wszystkie przypadki. Zabezpieczenie infrastruktury państwowej przed bezzałogowcami jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa państwa. Jak…
02.07.2026