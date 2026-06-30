UE wprowadza opłatę na tanie paczki spoza Wspólnoty

Od środy 1 lipca w Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać tymczasowa opłata w wysokości 3 euro za każdy przedmiot w paczkach o wartości do 150 euro spoza UE.

Nowe przepisy mają ograniczyć napływ tanich produktów z Azji i odciążyć system celny, który obsługuje miliony przesyłek dziennie.

Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej wygasają dotychczasowe zwolnienia celne dla przesyłek o wartości do 150 euro pochodzących z państw trzecich. Oznacza to, że nawet najtańsze zakupy online spoza UE zostaną objęte opłatą w wysokości 3 euro za każdy produkt w paczce.

Nowe przepisy mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do 1 lipca 2028 r. W tym czasie Komisja Europejska ma przygotować pełną reformę systemu celnego, w tym cyfryzację kontroli i objęcie wszystkich przesyłek standardowymi cłami zależnymi od wartości i pochodzenia towarów.

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Zmiana ma bezpośrednio uderzyć w model handlu internetowego, który w ostatnich latach zdominowały tanie platformy spoza UE, takie jak Temu, Shein oraz AliExpress. Według Komisji Europejskiej dotychczasowe zwolnienia były tworzone w epoce marginalnego handlu internetowego, który nie odpowiada już dzisiejszej skali e-commerce.

Z danych Komisja Europejska wynika, że w 2025 roku do UE trafiło aż 5,9 mld paczek nieobjętych cłami. Stanowiły one 97 proc. wszystkich przesyłek z państw trzecich, ale odpowiadały jedynie za 2 proc. ich wartości.

Urzędnicy KE podkreślają, że system był masowo obchodzony. Firmy miały sztucznie zaniżać wartość towarów lub dzielić zamówienia na wiele paczek, aby utrzymać się poniżej progu 150 euro i uniknąć opłat celnych.

Jednocześnie znaczna część produktów z importu nie spełniała unijnych norm bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. kosmetyków, zabawek, suplementów diety, a nawet elementów odzieży ochronnej, takich jak kaski. Problem potęguje skala operacji – służby celne odprawiają średnio 16 mln paczek dziennie, co – jak wskazuje KE – czyni pełną kontrolę praktycznie niewykonalną.

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Reforma celna ma obejmować także stworzenie europejskiego centrum danych dla handlu elektronicznego oraz wprowadzenie dodatkowej opłaty manipulacyjnej za odprawę towarów, która ma zacząć obowiązywać w listopadzie. Jej wysokość nie została jeszcze ustalona.

Komisja Europejska zakłada, że koszt nowej opłaty formalnie poniosą platformy e-commerce, jednak w praktyce może on zostać przeniesiony na konsumentów poprzez wyższe ceny produktów. Zebrane środki mają zasilić budżet UE jako nowe zasoby własne, a częściowo trafić do państw członkowskich.

Równolegle zmiany wprowadza Francja, która zawiesza własny podatek w wysokości 2 euro od małych paczek spoza UE. Jak poinformował francuski minister handlu Serge Papin, decyzja ma umożliwić spójne wdrożenie unijnych regulacji.

Francuski podatek, wprowadzony w marcu, miał ograniczyć napływ tanich przesyłek z Chin, jednak – jak wskazują dane celne – doprowadził do spadku ich liczby o około 90 proc., a jednocześnie nie przyniósł zakładanych wpływów do budżetu, które miały sięgać 400 mln euro miesięcznie. W ocenie Paryża nowe przepisy UE mają uporządkować sytuację na jednolitym rynku i zakończyć rozbieżne polityki podatkowe państw członkowskich.

Źródło: PAP