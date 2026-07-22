Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.07.2026
NEWSROOM XYZ
22.07.2026 16:12

Unia Europejska zwiększa presję na „flotę cieni”. Podejrzany tankowiec zatrzymany

Siły Unii Europejskiej przechwyciły tankowiec podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą – poinformowała szefowa unijnej dyplomacji. Jednocześnie państwa członkowskie zatwierdziły nowe kroki, by zwiększyć presję na rosyjską „flotę cieni”.

Na zdjęciu tankowiec należący do tzw. floty cieni przepływa przez duński Wielki Bełt
Według dostępnych danych Rosja korzysta z ponad 700 jednostek w ramach „floty cieni”. 
Fot.Bloomberg/Contributor; Getty Images

„Tankowiec MV South Star, podejrzany o pływanie pod fałszywą banderą z naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego, został 20 lipca zatrzymany przez siły operacji Irini w celu weryfikacji bandery” – podała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Irini to operacja wojskowa Unii Europejskiej prowadzona na Morzu Śródziemnym. Jej głównym celem jest egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii.

Polecamy: Wielka Brytania przejmuje rosyjski tankowiec „floty cieni”

„Równolegle państwa członkowskie zezwoliły w tym tygodniu operacji Atalanta na przeprowadzanie inspekcji na pokładzie w celu sprawdzenia bandery statków podejrzanych o przynależność do rosyjskiej floty cieni” – dodała Kaja Kallas.

„Flota cieni” to sieć tankowców i statków handlowych pływających pod obcymi banderami, wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji i transportu ropy naftowej. Według dostępnych danych Rosja korzysta z ponad 700 takich jednostek. Odpowiadają one za transport około trzech czwartych eksportowanej ropy.

Źródło: PAP, XYZ, X

Flota cieni zmienia Bałtyk w strefę ryzyka. Tak Putin omija sankcje
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
W branży ciepłowniczej wreszcie powiało optymizmem. „To przełomowy moment”
Pierwsza w historii krajowa strategia dla ciepłownictwa, pierwszy od lat zysk branży i uwzględnienie sektora w unijnym planie elektryfikacji – to pozwala polskim ciepłowniom patrzeć z nadzieją w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polska dyplomacja w Afryce kontra potęgi UE. Jak Niemcy i Francuzi budują tam wpływy?
Przełom czerwca i lipca przyniósł wizytę ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Namibii i RPA, a wcześniej PAIH i KIG zorganizowały misje gospodarcze do kilku państw regionu. Jednak bez…
22.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją
Rosyjska propaganda przekonuje, że ochotnicy tłumnie zgłaszają się do armii. Tymczasem Kreml ma coraz większy problem z pozyskaniem ludzi na wojnę przeciwko Ukrainie. Władze sięgają po łapanki w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Kęty wśród liderów WIG20. Modivo najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
W WIG20 radziły sobie spółki budowlane. W dół za to szła Żabka i Modivo. Oto notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gwarancje ubezpieczeniowe napędzają inwestycyjny szczyt. 43-krotny wzrost wypłat
Firmy budowlane stoją przed szansą na realizację kontraktów wartych miliardy złotych, ale walka o środki publiczne wymaga od nich zabezpieczeń finansowych. Po co blokować gotówkę, skoro można…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Raporty, protesty i porównania do małp. Chiny walczą na słowa z sąsiadami
Rocznica wyroku międzynarodowego trybunału, który obalił roszczenia terytorialne Pekinu do niemal całego Morza Południowochińskiego, minęła niespokojnie. Czternaście państw i Unia Europejska wyraziły…
21.07.2026