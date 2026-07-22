Unia Europejska zwiększa presję na „flotę cieni”. Podejrzany tankowiec zatrzymany

Siły Unii Europejskiej przechwyciły tankowiec podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą – poinformowała szefowa unijnej dyplomacji. Jednocześnie państwa członkowskie zatwierdziły nowe kroki, by zwiększyć presję na rosyjską „flotę cieni”.

Według dostępnych danych Rosja korzysta z ponad 700 jednostek w ramach „floty cieni”.

Fot.Bloomberg/Contributor; Getty Images

„Tankowiec MV South Star, podejrzany o pływanie pod fałszywą banderą z naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego, został 20 lipca zatrzymany przez siły operacji Irini w celu weryfikacji bandery” – podała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

We’re turning up the pressure on Russia’s shadow fleet. The oil tanker MV SOUTH STAR, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, has been boarded on 20 July by Operation @EUNAVFOR_MED IRINI forces for flag verification. Every illicit voyage… pic.twitter.com/Q4esYx4VRl — Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2026

Irini to operacja wojskowa Unii Europejskiej prowadzona na Morzu Śródziemnym. Jej głównym celem jest egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii.

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„Równolegle państwa członkowskie zezwoliły w tym tygodniu operacji Atalanta na przeprowadzanie inspekcji na pokładzie w celu sprawdzenia bandery statków podejrzanych o przynależność do rosyjskiej floty cieni” – dodała Kaja Kallas.

„Flota cieni” to sieć tankowców i statków handlowych pływających pod obcymi banderami, wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji i transportu ropy naftowej. Według dostępnych danych Rosja korzysta z ponad 700 takich jednostek. Odpowiadają one za transport około trzech czwartych eksportowanej ropy.

Źródło: PAP, XYZ, X