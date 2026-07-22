Unia Europejska zwiększa presję na „flotę cieni”. Podejrzany tankowiec zatrzymany
Siły Unii Europejskiej przechwyciły tankowiec podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą – poinformowała szefowa unijnej dyplomacji. Jednocześnie państwa członkowskie zatwierdziły nowe kroki, by zwiększyć presję na rosyjską „flotę cieni”.
„Tankowiec MV South Star, podejrzany o pływanie pod fałszywą banderą z naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego, został 20 lipca zatrzymany przez siły operacji Irini w celu weryfikacji bandery” – podała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
Irini to operacja wojskowa Unii Europejskiej prowadzona na Morzu Śródziemnym. Jej głównym celem jest egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii.
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„Równolegle państwa członkowskie zezwoliły w tym tygodniu operacji Atalanta na przeprowadzanie inspekcji na pokładzie w celu sprawdzenia bandery statków podejrzanych o przynależność do rosyjskiej floty cieni” – dodała Kaja Kallas.
„Flota cieni” to sieć tankowców i statków handlowych pływających pod obcymi banderami, wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji i transportu ropy naftowej. Według dostępnych danych Rosja korzysta z ponad 700 takich jednostek. Odpowiadają one za transport około trzech czwartych eksportowanej ropy.
Źródło: PAP, XYZ, X