Wielka Brytania przejmuje rosyjski tankowiec „floty cieni”
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował o przejęciu rosyjskiego tankowca należącego do tzw. floty cieni, który płynął przez Kanał La Manche.
To pierwsza taka operacja brytyjskich sił zbrojnych wobec jednostki powiązanej z Rosją od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przekazał, że polecił siłom zbrojnym przejęcie tankowca Smyrtos, który w niedzielę miał przepływać przez Kanał La Manche.
Do operacji doszło na wodach Kanału La Manche, gdzie jednostka została przechwycona w trakcie rejsu i zatrzymana przez brytyjskie siły specjalne.
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W akcję zaangażowani byli komandosi Royal Marines oraz funkcjonariusze Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), przy wsparciu m.in. samolotu patrolowego P-8, maszyn Maritime Air Group oraz fregaty HMS Sutherland.
Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że statek Smyrtos, pływający pod banderą Kamerunu i objęty sankcjami, został przejęty zgodnie z prawem międzynarodowym ONZ.
Starmer ocenił na platformie X, że operacja „stanowi kolejny cios dla Rosji” i jest sygnałem dla osób wspierających wojnę Władimira Putina w Ukrainie, że nie mogą pozostać bezkarni.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Wielkiej Brytanii za przejęcie statku i wezwał państwa europejskie do wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających nie tylko zatrzymywanie tankowców, ale także konfiskatę przewożonej przez nie ropy.
Zatrzymany tankowiec ma być obecnie przetrzymywany pod nadzorem u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa, które obejmie m.in. kwestie bezpieczeństwa i potencjalne ryzyka środowiskowe.
Brytyjskie działania mają szczególne znaczenie, ponieważ jest to pierwszy przypadek zatrzymania przez Wielką Brytanię jednostki powiązanej z Rosją od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny ponad cztery lata temu, choć wcześniej Londyn wspierał podobne operacje Francji i Stanów Zjednoczonych.
Tzw. „flota cieni” to sieć tankowców i statków handlowych pływających pod obcymi banderami, wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji i transportu ropy naftowej. Według dostępnych danych Rosja korzysta z ponad 700 takich jednostek, które odpowiadają za transport około trzech czwartych eksportowanej ropy.
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Jak wskazują brytyjskie źródła, wcześniejsze operacje były ograniczane m.in. ze względu na koszty sięgające dziesiątek milionów funtów, jednak – jak podkreślił minister obrony Dan Jarvis – działania takie mają uderzać w finansowanie wojny Rosji, która wykorzystuje „flotę cieni” do utrzymywania swoich dochodów z eksportu ropy mimo sankcji.
Źródło: PAP, Politico