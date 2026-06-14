Wielka Brytania przejmuje rosyjski tankowiec „floty cieni”

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował o przejęciu rosyjskiego tankowca należącego do tzw. floty cieni, który płynął przez Kanał La Manche.

To pierwsza taka operacja brytyjskich sił zbrojnych wobec jednostki powiązanej z Rosją od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przekazał, że polecił siłom zbrojnym przejęcie tankowca Smyrtos, który w niedzielę miał przepływać przez Kanał La Manche.

Do operacji doszło na wodach Kanału La Manche, gdzie jednostka została przechwycona w trakcie rejsu i zatrzymana przez brytyjskie siły specjalne.

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W akcję zaangażowani byli komandosi Royal Marines oraz funkcjonariusze Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), przy wsparciu m.in. samolotu patrolowego P-8, maszyn Maritime Air Group oraz fregaty HMS Sutherland.

Despite Putin’s best efforts to evade sanctions, we will not let him get away with it. pic.twitter.com/IIW3Cv2ENQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że statek Smyrtos, pływający pod banderą Kamerunu i objęty sankcjami, został przejęty zgodnie z prawem międzynarodowym ONZ.

Starmer ocenił na platformie X, że operacja „stanowi kolejny cios dla Rosji” i jest sygnałem dla osób wspierających wojnę Władimira Putina w Ukrainie, że nie mogą pozostać bezkarni.

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.



This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Wielkiej Brytanii za przejęcie statku i wezwał państwa europejskie do wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających nie tylko zatrzymywanie tankowców, ale także konfiskatę przewożonej przez nie ropy.

I am grateful to the UK for taking this important step against Russia’s oil fleet – a shadow fleet tanker has been detained off the UK's southern coast.



It was Russia’s hubris, fueled by high oil and gas revenues, that paved the way for this war, and every decision by partners… https://t.co/ej16vDOF0E — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Zatrzymany tankowiec ma być obecnie przetrzymywany pod nadzorem u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa, które obejmie m.in. kwestie bezpieczeństwa i potencjalne ryzyka środowiskowe.

Brytyjskie działania mają szczególne znaczenie, ponieważ jest to pierwszy przypadek zatrzymania przez Wielką Brytanię jednostki powiązanej z Rosją od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny ponad cztery lata temu, choć wcześniej Londyn wspierał podobne operacje Francji i Stanów Zjednoczonych.

Tzw. „flota cieni” to sieć tankowców i statków handlowych pływających pod obcymi banderami, wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji i transportu ropy naftowej. Według dostępnych danych Rosja korzysta z ponad 700 takich jednostek, które odpowiadają za transport około trzech czwartych eksportowanej ropy.

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Jak wskazują brytyjskie źródła, wcześniejsze operacje były ograniczane m.in. ze względu na koszty sięgające dziesiątek milionów funtów, jednak – jak podkreślił minister obrony Dan Jarvis – działania takie mają uderzać w finansowanie wojny Rosji, która wykorzystuje „flotę cieni” do utrzymywania swoich dochodów z eksportu ropy mimo sankcji.

Źródło: PAP, Politico