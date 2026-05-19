Unijnym funduszem Scaleup Europe będzie zarządzać EQT

Unijnym funduszem Scaleup Europe Fund będzie zarządzać EQT, globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Szwecji – ogłosił w poniedziałek Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

Utworzenie nowego funduszu ogłosiła pod koniec 2025 r. Komisja Europejska (KE). O jego powołaniu i naborze na zarządzającego pisaliśmy w tym tekście.

Scaleup Europe ma działać jako fundusz wzrostu oparty na rynku, prywatnie zarządzany i prywatnie współfinansowany. Będzie częścią istniejącej struktury parasolowej EIC, czyli najważniejszego unijnego instrumentu wspierającego przełomowe technologie i skalowanie firm z sektora deep tech.

Fundusz ma inwestować w najbardziej obiecujące europejskie firmy w strategicznych obszarach zaawansowanych technologii. Jego uruchomienie jest planowane jeszcze w 2026 r. Docelowa wartość inicjatywy to 5 mld euro. To największy fundusz tego typu, jaki kiedykolwiek zmobilizowano w Europie – podaje EIC w komunikacie prasowym. EQT podało w swoim komunikacie, że zamierza się zaangażować kapitałowo w fundusz.

Na zarządzającego wybrano EQT, jedną z największych globalnych firm private equity wywodzących się z Europy. EQT ma biura w ponad 25 krajach i zatrudnia ok. 2 tys. pracowników. Firma ma także biuro w Polsce, a na polskim rynku inwestuje głównie w nieruchomości. Według zestawienia Private Equity International (PEI) za 2025 r. EQT jest drugą największą na świecie i największą europejską firmą private equity pod względem wartości kapitału zebranego w latach 2020-2024. Łącznie EQT zarządza aktywami o wartości ok. 270 mld dolarów. Firma została założona w 1994 r. przy wsparciu m. in. holdingu inwestycyjnego Investor AB należącego do rodziny Wallenbergów, wpływowych szwedzkich przedsiębiorców.

Scaleup Europe to odpowiedź UE na brak kapitału dla europejskich firm

Nowy fundusz ma być częścią większej unijnej strategii na rzecz startupów i scaleupów. Ogłosiła ją przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2025 r. Celem strategii jest dokonywanie dużych inwestycji w szybko rozwijające się przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach technologii, tak aby „najlepsi w Europie mogli wybierać Europę”.

„Fundusz Scaleup Europe odpowiada na pilną potrzebę Europy, aby zwiększyć inwestycje w scaleupy i zniwelować dystans do światowych liderów. Jak podkreślono w raporcie Draghiego, zdolność kontynentu do skalowania innowacyjnych firm ma kluczowe znaczenie dla jego konkurencyjności" – wskazywała Komisja Europejska, ogłaszając powołanie funduszu.

Do tej pory, pomimo silnego potencjału europejskich startupów, osiągnięcie statusu globalnych liderów utrudnia im ograniczony dostęp do kapitału wzrostu na późnym etapie i rozdrobnienie rynków inwestycyjnych – wskazywała KE.

„EQT, wiodąca globalna organizacja inwestycyjna o głębokich europejskich korzeniach, oferuje niezrównane doświadczenie w zakresie kapitału wzrostu dla firm technologicznych o wysokim potencjale. Dzięki silnej infrastrukturze instytucjonalnej, doświadczeniu operacyjnemu i obecności w całej Europie, EQT zajmuje wyjątkową pozycję, umożliwiającą pozyskiwanie, realizację i aktywne wspieranie inwestycji Funduszu na etapie wzrostu" – skomentowano wybór zarządzającego w komunikacie prasowym EIC.

– Konkurencyjność Europy zależy od skalowania naszych własnych innowacji, w naszych strategicznych sektorach, przy wykorzystaniu własnego kapitału. Fundusz Scaleup Europe to nasz śmiały krok naprzód, w którym łączymy kapitał publiczny i prywatny wokół wspólnej wizji europejskiego przywództwa. Z nowo wybranym zarządzającym funduszem i koalicją najbardziej szanowanych długoterminowych inwestorów w Europie, to dowód na to, co Europa może osiągnąć, gdy połączy swoje zasoby – powiedziała o wyborze EQT cytowana w komunikacie Ekaterina Zachariewa, komisarz UE ds. startupów, badań naukowych i innowacji.

– Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy możliwość kierowania Scaleup Europe Fund i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. To ważny kamień milowy dla Europy w krytycznym momencie. Europa udowodniła, że ​​potrafi tworzyć odnoszące sukcesy firmy technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Wyzwaniem jest teraz skalowanie tych firm, aby stały się globalnymi liderami, zachowując jednocześnie swoje europejskie korzenie – skomentował z kolei Per Franzén, dyrektor generalny i partner zarządzający EQT.

Jak podaje EIC, Fundusz powstał we współpracy z koalicją potencjalnych inwestorów założycielskich, którzy brali udział w kształtowaniu jego struktury i ram inwestycyjnych obok KE. To Novo Holdings, Fundusz Eksportu i Inwestycji Danii (EIFO), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo / Intesa Sanpaolo / Fondazione Cariplo, holenderski fundusz emerytalny ABP oraz Allianz.

Oficjalna prezentacja funduszu i EQT jako zarządzającego odbędzie się na szczycie EIC zaplanowanym na 3 czerwca 2026 r. Fundusz ma dokonać pierwszych inwestycji jesienią 2026 r.