12.02.2026 09:46

UOKiK zobowiązuje T-Mobile do zwrotów. „Niedozwolona kara umowna”

T-Mobile będzie musiał wypłacić rekompensatę klientom – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator oferował zniżki, jednak w przypadku spóźnienia się z płatnością naliczał kary i podwyższał cenę.

Firma miała oferować klientom 5 zł zniżki za korzystanie m.in. z elektronicznych faktur i terminowe płatności. Jednak spóźnienie w zapłacie rachunku powodowało utratę zniżki i wzrost następnego rachunku, nawet gdy zaległość dotyczyła innej opłaty niż za abonament.

„Przykładowo, jeśli na jednym rachunku rozliczane były dwa numery telefonów, dostęp do internetu i dostęp do telewizji, a konsument zapłacił po terminie, wówczas na kolejnej fakturze do miesięcznej opłaty doliczana była wartość utraconego 5-złotowego rabatu za każdą usługę i dla każdego numeru – w tym przypadku łącznie 20 zł” – twierdzi urząd.

Oprócz cofnięcia rabatu T-Mobile mógł naliczać odsetki za opóźnienie. Według UOKiK to podwójne karanie klientów.

Prezes UOKiK stwierdził, że mechanizm działał jak niedozwolona kara umowna. Zgodnie z prawem konsument może zostać obciążony odsetkami za opóźnienie w płatności, ale nie można nakładać na niego dodatkowych sankcji. Kary umowne mogą dotyczyć wyłącznie zobowiązań niepieniężnych.

Zwrot środków albo voucher

W efekcie zobowiązał T-Mobile do wypłaty rekompensaty. Będzie to zwrot pobranej kary lub voucher na urządzenia. Firma pozytywnie rozpatrzy też reklamacje konsumentów, którzy utracili rabat.

– Konsumenci są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań i prawo przewiduje konkretne konsekwencje niewywiązywania się z tego obowiązku. Nie należy do nich zabieranie rabatów i doliczanie ich wartości do miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę. Taka praktyka to nieuczciwa sankcja w rękach przedsiębiorców. Narusza prawo i godzi w interesy konsumentów – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Po rozpoczęciu postępowania T-Mobile „niezwłocznie” zaprzestał tej praktyki i wprowadził nowe wzorce umowne. Gdy decyzja się uprawomocni, T-Mobile będzie musiał poinformować o niej na swojej stronie i w mediach.

W listopadzie UOKiK nakazał T-Mobile zmienić zasady usługi „Zamów z T-Mobile” i wypłacić rekompensatę klientom. Klienci dostawali bowiem rachunki za abonamenty, których nie zamawiali.

„W toku są postępowania wobec spółek CANAL+, Orange, Vectra i Multimedia Polska” – podkreśla UOKiK.

Zdjęcie przedstawia logo T-Mobile
T-Mobile wypłaci rekompensatę klientom w formie zwrotu pobranej kary lub voucheru na urządzenia.
Fot. Kevin Carter/Getty Images
