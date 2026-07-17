USA dokonują abordażu tankowca. Negocjacje z Iranem trwają
Armia USA dokonała abordażu tankowca – podało Dowództwo Centralne USA. Mimo kolejnej fali ataków i irańskiej odpowiedzi Biały Dom zapewnia, że negocjacje trwają.
W nocy z czwartku na piątek amerykańska armia przeprowadziła kolejną falę ataków na Iran. Rozpoczęte o godz. 20 czasu polskiego uderzenia były szóstym nocnym ostrzałem z rzędu. Zakończyły się po godz. 3 w nocy.
Wysoki rangą urzędnik powiedział, że celem były mosty prowadzące do portowego miasta Bandar Abbas, gdzie znajduje się baza morska Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – podaje „Wall Street Journal”. Zgadza się to z doniesieniami irańskich mediów, które mówią o trafieniu w mosty, lotnisko i dworzec kolejowy. W atakach miało zginąć siedem osób.
Z kolei irańska armia zaatakowała dronami amerykańskie śmigłowce i samoloty w bazie w Bahrajnie, a także bazę w Al-Tanf na południu Syrii– podaje agencja Tasnim.
– Jeśli Amerykanie uderzą w infrastrukturę Republiki Islamskiej, wówczas cała infrastruktura w regionie stanie się dla nas prawowitym celem – oświadczył rzecznik irańskiej armii w telewizji państwowej
Żołnierze USA dokonują abordażu tankowca
Równocześnie Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańscy marines przeprowadzili „abordaż weryfikacyjny” tankowca w Zatoce Omańskiej. Chodzi o statek MT Wen Yao, pływający pod banderą Wysp Cooka.
Dowództwo nie podało przyczyn ani szczegółów operacji. Powiedziało jednak, że akcja odbyła się w ramach blokady irańskich portów.
W blokadę ma być zaangażowanych 10 tys. amerykańskich żołnierzy, dwa lotniskowce, ponad 20 okrętów oraz dziesiątki samolotów. Dotąd w jej ramach amerykańska armia przekierowała dwa statki i ostrzelała jeden. W nocy do tej listy dołączył abordaż MT Wen Yao.
Biały Dom: negocjacje trwają
Mimo wymiany ciosów i blokady administracja Donalda Trumpa zapewnia, że negocjacje pokojowe trwają.
– Iran w dalszym ciągu prowadzi rozmowy i deklaruje, że chce zawrzeć z nami porozumienie, bo otrzymuje dotkliwe ciosy ze strony naszych sił zbrojnych – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.
Zapewniła, że amerykańskie ataki wynikają ze złamania wstępnego porozumienia pokojowego.
– Iran miał nie atakować statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz. Niestety podjął decyzję o złamaniu tego zobowiązania – zapewniła.
Takie same oskarżenia wobec Waszyngtonu wysuwa Teheran.
Podpisany 17 czerwca dokument zakłada m.in., że Stany Zjednoczone zdejmą wszystkie sankcje wobec Iranu, zniosą blokadę irańskich portów i wycofają swoje siły z „okolicznych obszarów”, a także przeznaczą wraz z partnerami 300 mld dolarów na odbudowę Iranu. Z kolei Teheran ma nigdy nie wyprodukować broni nuklearnej i w ciągu 30 dni przywrócić pełną żeglugę w cieśninie Ormuz.
Oba kraje miały w ciągu 60 dni, czyli do 17 sierpnia, uzgodnić końcowe porozumienie pokojowe. Negocjacje nie przyniosły jednak pożądanych skutków, a kością niezgody ma być jeden nieprezycyjny zapis.
Na początku ubiegłego tygodnia doszło do eskalacji po irańskich atakach na statki handlowe w cieśninie Ormuz i odwetowych nalotach USA. 10 lipca Donald Trump stwierdził, że zawieszenie broni się skończyło.
W czwartek 16 lipca amerykański prezydent ogłosił, że Teheran wykonał „gest dobrej woli”, uwalniając więzioną od 2024 r. obywatelkę USA. W nocy irańskie władze zdementowały tą wypowiedź.
Źródło: PAP, XYZ