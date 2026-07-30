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30.07.2026 16:28

USA. Zszedł z gór, choć był przebity na wylot kijkiem trekkingowym. Obawiał się ceny za helikopter ratunkowy

32-letni pielęgniarz David Cifaldi podczas zdobywania najwyższego szczytu w Montanie (USA) nadział się na własny kijek trekkingowy. Zamiast wezwać pomoc, bezpiecznie zszedł z wystającym po obu stronach ciała przyrządem o długości 112 cm do zaparkowanego 1,5 km niżej samochodu – podała w czwartek agencja AP.

Helikopter ratunkowy w górach
Amerykanin w trakcie zdobywania szczytu w Montanie uległ wypadkowi. Jego kij trekkingowy przebił go na wylot. Kontuzja nie zagrażała jego życiu, dlatego mężczyzna chcąc uniknąć płacenia za ratunek, zszedł z gór o własnych siłach. Fot. Andrew Milligan/PA Images via Getty Images)

Do wypadku doszło w czerwcu na płaskowyżu Froze-To-Death w paśmie Beartooth Mountains Gór Skalistych, który wznosi się na wysokości ponad 3 tys. m.n.p.

Pielęgniarz ocenił, że kijek pod lewym ramieniem nie porusza się w ciele, nie ma dużego krwawienia, on sam jest przytomny i nie odczuwa dużego bólu. Wysnuł wniosek, że narzędzie nie uszkodziło ważnych organów, wobec tego z pomocą dwóch towarzyszy da radę zejść z płaskowyżu.

Na decyzję wpływ miało to, że co prawda, poszukiwanie i przybycie pomocy jest darmowe, ale już lot helikopterem ratunkowym – nie. Ponadto wezwanie pomocy było zawsze możliwe, a trzej wspinacze powiadomili górską służbę ratunkową o tym, co się wydarzyło i jaką decyzję podjęli.

Droga na dół do samochodu zajęła im ponad sześć godzin. Samochodem jednego ze wspinaczy pojechali do najbliższej placówki medycznej, ale tam odesłano ich do szpitala, w którym Cifaldi jest zatrudniony. Rana została opatrzona, a pielęgniarz stawił się w pracy jeszcze w tym samym tygodniu.

– Na 99 proc. podjąłbym tę samą decyzję. Poszukiwanie i przybycie pomocy w górach jest za darmo. Ale lot już nie. To miało wpływ na moją decyzję, by ratować się samemu. Jednak to, że u boku miałem doświadczonych przyjaciół i mieliśmy możliwość wezwania pomocy, gdyby poszło coś źle, bardzo tę decyzję ułatwiło – powiedział Cifaldi.

Trójka wspinaczy chciała zdobyć mierzący prawie 4 tys. m n.p.m najwyższy szczyt w stanie Montana – Granite Peak. Szlak wiedzie przez płaskowyż poprzecinany licznymi kanionami.

Źródło: PAP

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