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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 15:37

Volkswagen może zwiększyć skalę cięć etatów. Zarząd uznał obecny plan za niewystarczający

Zarząd Volkswagena poinformował przedstawicieli pracowników, że uzgodnione dotąd cięcia miejsc pracy nie wystarczą. Wynika to z notatki rady zakładowej, do której dotarł Reuters.

Volkswagen może stanąć przed głębszą restrukturyzacją niż wcześniej zakładano. Według notatki rady zakładowej zarząd niemieckiego koncernu motoryzacyjnego przekazał stronie pracowniczej, że obecnie uzgodnione redukcje zatrudnienia są niewystarczające.

- Na razie dodatkowe cięcia nie zostały określone liczbowo. Przynajmniej nie wobec przedstawicieli pracowników - wynika z dokumentu cytowanego przez Reutersa.

Koncern rozważa zamknięcie fabryk w Niemczech

Volkswagen, największy producent samochodów w Europie, analizuje także możliwość zamknięcia czterech niemieckich fabryk. Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą koncern może zwiększyć skalę redukcji do nawet 100 tys. miejsc pracy.

Taki plan oznaczałby jedną z największych restrukturyzacji w historii europejskiej branży motoryzacyjnej. Byłby też kolejnym sygnałem presji, pod jaką znalazł się niemiecki przemysł samochodowy.

Przypomnijmy, zysk netto Volkswagena w pierwszym kwartale 2026 r. spadł o 28 proc. r/r, do poziomu 1,56 mld euro. Jednocześnie przychody ze sprzedaży wyniosły 75,7 mld euro, czyli o 2 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2025 r.

W styczniu natomiast koncernogłosił nowy plan cięć kosztów. Zakłada on zmniejszenie liczby członków zarządów podległych grupie spółek oraz konsolidację platform produkcyjnych, co do 2030 r. ma przynieść 1 mld euro oszczędności.

Źródło: Reuters/XYZ

Fabryka Volkswagena w Bratysławie
Fabryka Volkswagena w Bratysławie. Fot. Michaela Nagyidaiova/Bloomberg via Getty Images
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