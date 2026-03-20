20.03.2026 06:57

Von der Leyen: UE przekaże Ukrainie pożyczkę 90 mld euro „w taki czy inny sposób"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała na konferencji po szczycie UE w Brukseli, że Unia Europejska przekaże Ukrainie zapowiadaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro „w taki czy inny sposób”.

Unijnym przywódcom na czwartkowym spotkaniu nie udało się przekonać premiera Węgier Viktora Orbana do odblokowania 90 mld euro unijnej pożyczki dla Kijowa.

W lutym Węgry zapowiedziały zablokowanie unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy, dopóki nie zostanie wznowiony tranzyt rosyjskiej ropy naftowej na ich terytorium. Transport surowca na Węgry i Słowację przez Ukrainę został wstrzymany 27 stycznia po rosyjskim ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa przekazał na konferencji prasowej po czwartkowym szczycie, że przywódcy UE podczas szczytu potępili postępowanie Węgier.

– Umowa to umowa, musimy dotrzymać słowa. I nikt nie może szantażować Rady Europejskiej – powiedział Costa.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z kolei poinformował, że KE została poproszona przez przywódców o znalezienie sposobu na spłatę pożyczki. Nazwał weto Orbana bezprecedensowym „aktem poważnej nielojalności”, który „zostawia głębokie blizny”.

UE rozmawia o ETS. Europa nie jest odporna na globalne skoki cen

Przywódcy na szczycie, obok sytuacji na Bliskim Wschodzie i unijnej pożyczki dla Ukrainy, poruszyli też kwestię wzrostu cen energii i reformy systemu handlu emisjami ETS. Jak zapewniła von der Leyen w wypowiedzi po spotkaniu, obecnie bezpieczeństwo dostaw nośników energii do Unii Europejskiej jest zapewnione.

– Jednak Europa nie jest odporna na globalne skoki cen, a wraz z trwaniem konfliktu ceny energii nadal ulegają wahaniom. Właśnie dziś cena gazu wzrosła o 30 proc. po atakach na katarską infrastrukturę gazową – powiedziała.

Jak dodała, podczas szczytu UE przedstawiła zarys planu działania w tej kwestii, który obejmuje m.in.:

  • uelastycznienie zasad pomocy państwa,
  • propozycję prawną dotyczącą opłat sieciowych i poprawy wydajności infrastruktury sieciowej,
  • propozycję obniżenia stawek podatkowych na energię elektryczną.

Przewodnicząca KE wskazała także, że system handlu prawami do emisji CO2 ETS, który budzi ostatnio ożywioną dyskusję w Polsce i UE, jest ważnym elementem polityki unijnej. Przyznała jednak, że ETS wymaga zmian. Ma je zaproponować Komisja Europejska.

Przywódcy mają powrócić do tematu wysokich cen energii na kolejnym szczycie UE.

Źródło: PAP

Szczyt UE w Brukseli. Co z ETS?
Na zdjęciu przewodnicząca KE Ursula von der Leyen na wspólnej konferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą
Fot. Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
