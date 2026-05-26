Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.05.2026
26.05.2026 14:43

Walne zgromadzenie Kruka zdecydowało o wysokości dywidendy

W trakcie wtorkowych obrad walne zgromadzenie Kruka zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 390,9 mln zł. Daje to 20 zł na akcję.

W 2025 r. zysk netto Kruka wyniósł 1,09 mld zł. Z 390,9 mln zł trafi na dywidendę, a pozostała część - na kapitał zapasowy. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 czerwca, a dniem jej wypłaty - 3 czerwca.

Polityka dywidendowa Kruka zakłada, że zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy. Bierze przy tym pod uwagę aktualną sytuację finansową i płynnościową, plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju spółki.

Za 2024 r. Kruk wypłacił 349,2 mln zł dywidendy, co przełożyło się na 18 zł na akcję.

Na GPW ruszyły dywidendowe żniwa. Kto płaci najwięcej?
Na zdjęciu prezes zarządu Grupy Kruk Piotr Krupa.
Fot. Mateusz Włodarczyk/NurPhoto via Getty Images
