Walne zgromadzenie Kruka zdecydowało o wysokości dywidendy

W trakcie wtorkowych obrad walne zgromadzenie Kruka zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 390,9 mln zł. Daje to 20 zł na akcję.

W 2025 r. zysk netto Kruka wyniósł 1,09 mld zł. Z 390,9 mln zł trafi na dywidendę, a pozostała część - na kapitał zapasowy. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 czerwca, a dniem jej wypłaty - 3 czerwca.

Polityka dywidendowa Kruka zakłada, że zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy. Bierze przy tym pod uwagę aktualną sytuację finansową i płynnościową, plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju spółki.

Za 2024 r. Kruk wypłacił 349,2 mln zł dywidendy, co przełożyło się na 18 zł na akcję.