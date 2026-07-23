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23.07.2026 14:34

Wawel dogadał się z właścicielem Biedronki. Strony będą kontynuowały współpracę

Współpraca między producentem słodyczy Wawel a Jeronimo Martins, właścicielem sieci Biedronka, będzie kontynuowana i realizowana w ramach wzajemnych relacji handlowych – podał Wawel.

Na zdjęciu logo marketów Biedronka
Współpraca między producentem słodyczy Wawel a Jeronimo Martins, właścicielem sieci Biedronka, będzie kontynuowana i realizowana w ramach wzajemnych relacji handlowych – podał Wawel. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images

Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym o otrzymaniu od Jeronimo Martins „podpisanego aneksu do umowy sprzedaży" z 2022 r. Aneks wycofuje wypowiedzenie umowy sprzedaży złożone Wawelowi przez operatora Biedronki w marcu.

„Współpraca pomiędzy stronami będzie kontynuowana i realizowana na bieżąco w ramach wzajemnych relacji handlowych" – podał Wawel.

W marcu zarząd producenta słodyczy informował, że Jeronimo Martins wypowiedziało spółce umowę sprzedaży z 2022 r.

Wawel podawał wtedy, że sprzedaż słodyczy właścicielowi Biedronki odpowiadała za blisko jedną piątą (19,9 proc.) przychodów spółki ze sprzedaży, wynoszących łącznie w całym roku 739,4 mln zł.

Wypowiedzenie zostało złożone w marcu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wawel deklarował, że będzie prowadził z właścicielem Biedronki rozmowy w celu określenia potencjalnych, nowych ram relacji handlowych.

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