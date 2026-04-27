27.04.2026

We wtorek 28 kwietnia ceny maksymalne wszystkich paliw w górę

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,72 zł, a oleju napędowego – 7,12 zł. Oznacza to wzrost wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i obowiązują w poniedziałek.

W miniony weekend, od soboty 25 do poniedziałku 27 kwietnia włącznie, cena maksymalna benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,17 zł, benzyny 98 – 6,71 zł, a oleju napędowego – 7,01 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny paliw na środę.

Ceny maksymalne paliw obwieszcza codziennie resort energii

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy lub świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązują rozporządzenia obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżające akcyzę. Akcyza została obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czytaj także: Ceny ropy rosną. Iran ma nową propozycję dotyczącą cieśniny Ormuz

Źródło: PAP


Na zdjęciu dystrybutory paliwa. Fot. Vito Corleone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Jak Sowieci gasili płonący na Ukrainie gaz za pomocą bomby atomowej
W latach 70. zeszłego wieku w samym środku Ukrainy, wśród pól i wsi, rozegrał się jeden z najbardziej osobliwych eksperymentów w historii ludzkości. Sowieccy specjaliści próbowali ugasić pożar gazu…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Węgierscy miliarderzy w potrzasku. Jedni pakują manatki, inni się dogadują
Zmiana władzy na Węgrzech wywołała poruszenie wśród tamtejszych oligarchów, którzy wzbogacali się dzięki znajomościom z Viktorem Orbánem. Niezależne media informują, że po wygranej Petera Magyara…
25.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Będzie zmiana w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dołącza „łowczyni szpiegów”
29 kwietnia odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Służb Specjalnych. Jednym z punktów jest zmiana w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Szef służby, gen. Jarosław Stróżyk, będzie miał…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
VC w Polsce wciąż omija naukę. PFR szuka zmiany
Inwestycje VC w projekty naukowe w Polsce są wciąż marginalne. PFR Starter Science ma to zmienić, kierując kapitał w stronę deeptechu i komercjalizacji badań. Czy to jednak wystarczy?
27.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Finlandia chowa atomowe śmieci na 100 tys. lat. Onkalo to pierwszy taki grobowiec na świecie
Finlandia uruchamia geologiczne składowisko zużytego paliwa jądrowego. Podziemny grobowiec wykuty w granitowej skale na głębokości ponad 430 metrów ma być bezpieczny przez 100 tysięcy lat.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026