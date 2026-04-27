We wtorek 28 kwietnia ceny maksymalne wszystkich paliw w górę

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,72 zł, a oleju napędowego – 7,12 zł. Oznacza to wzrost wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i obowiązują w poniedziałek.

W miniony weekend, od soboty 25 do poniedziałku 27 kwietnia włącznie, cena maksymalna benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,17 zł, benzyny 98 – 6,71 zł, a oleju napędowego – 7,01 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny paliw na środę.

Ceny maksymalne paliw obwieszcza codziennie resort energii

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy lub świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązują rozporządzenia obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżające akcyzę. Akcyza została obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: PAP