Węgry zamierzają zablokować unijne sankcje na Rosję

Węgry zablokują 20. pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji – ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. Jako warunek zmiany decyzji wskazał wznowienie przepływu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

„Na jutrzejszym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Unia Europejska zamierza przyjąć 20. pakiet sankcji. Węgry go zablokują. Dopóki Ukraina nie wznowi tranzytu ropy naftowej na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń, nie pozwolimy na podjęcie ważnych dla Kijowa decyzji” – ogłosił szef węgierskiej dyplomacji.

Przebiegający przez Ukrainę rurociąg Przyjaźń jest głównym szlakiem dla transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację. Jest nieczynny od stycznia, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. W piątek operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta oświadczył, że uszkodzenia rurociągu są poważne, ale trwają prace naprawcze.

Mimo to Węgry, a także Słowacja, oskarżają Kijów o celowe opóźnienia w przywróceniu transportu. Peter Szijjarto uważa, że to „polityczny szantaż”, który ma zmusić Budapeszt do „wsparcia wojny, umożliwienia wywozu pieniędzy Węgrów na Ukrainę i wpuszczenia Ukrainy do UE”.

Ani sankcji na Rosję, ani pieniędzy dla Ukrainy

Celem Unii Europejskiej jest nałożenie kolejnego, 20. pakietu sankcji w dniu czwartej rocznicy pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. Przypada ona na wtorek 24 lutego.

Nowy pakiet przewiduje przede wszystkim zakaz transportu rosyjskiej ropy morzem, ale również sankcje wobec państw, które pomagają Kremlowi obchodzić unijne restrykcje. Nie tylko Węgry, ale też Słowacja i Grecja zgłosiły swoje zastrzeżenia do proponowanych przepisów. Ani środowe, ani piątkowe spotkania na szczeblu ambasadorów państw członkowskich nie przyniosły porozumienia.

W poniedziałek, na przeddzień rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, temat poruszą szefowie dyplomacji państw członkowskich. Do przyjęcia nowego pakietu sankcji niezbędna jest jednak jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich. W efekcie weto Węgier wystarczy, by zablokować nałożenie nowych sankcji na Rosję.

W piątek węgierski minister spraw zagranicznych ogłosił, że Budapeszt zablokuje wartą 90 mld euro pożyczkę dla Ukrainy do czasu wznowienia przepływu ropy. Węgry i Słowacja wstrzymały też dostawy oleju napędowego na Ukrainę, a także zagroziły wstrzymaniem przesyłu energii.

Źródło: PAP, XYZ