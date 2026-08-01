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01.08.2026 16:21

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekonuje do podatku cyfrowego. „To ustawa o sprawiedliwości społecznej”

Projekt podatku cyfrowego to ustawa o sprawiedliwości społecznej, kwestia lewicowego DNA – przekonuje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że oznacza on miliardowe wpływy do budżetu.

Na zdjęciu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Na zdjęciu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Fot.PAP/Rafał Guz

W piątek Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji projekt ustawy o podatku cyfrowym. Projekt zakłada, że wysokość podatku wyniesie 3 proc. przychodów największych globalnych dostawców usług cyfrowych.

Projekt podatku cyfrowego to ustawa o sprawiedliwości społecznej. W wielu państwach UE podatek cyfrowy już obowiązuje. Miliardy wpływające do budżetów tych państw są codziennością – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji Nowej Lewicy w Bielawie.

Podkreślił przy tym, że koszty poniosą nie obywatele, lecz firmy.

– Każdy, kto w Polsce zarabia na sieci, handlu czy usługach cyfrowych, powinien wiedzieć, że trzeba dzielić się swoimi zarobkami w Polsce. Ten podatek cyfrowy jest dla mnie nie tylko ustawą, ale także kwestią lewicowego DNA [...]. Platformy na nas zarabiają, a my chcemy korzystać ze środków finansowych, które zostawiamy w ich portfelach. Wiele platform cyfrowych nie płaci podatków w Polsce i próbuje wyprowadzać je za granicę – przekonywał.

Dodał, że projekt ma charakter rządowy.

– Chcemy przekonać innych partnerów w rządzie, a mamy świadomość, że nie wszyscy są za tym podatkiem. Wierzę, że w tej kadencji podatek cyfrowy zostanie przygotowany w taki sposób, żeby wszyscy zgodzili się na niego – skwitował Krzysztof Gawkowski.

Co zakłada projekt podatku cyfrowego w Polsce?

Zgodnie z projektem ustawy podatek miałby objąć trzy rodzaje usług świadczonych na terytorium Polski:

  • umieszczanie na interfejsie internetowym reklamy personalizowanej,
  • udostępnianie wielostronnego interfejsu umożliwiającego użytkownikom interakcje lub pośrednictwo w dostawach towarów i usług,
  • odpłatne przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach.

Podatek obejmowałby spółki spełniające łącznie dwa warunki. Pierwszym są osiągające globalne przychody powyżej 1 mld euro, a drugim – przychody w Polsce z usług objętych ustawą przekraczające 25 mln zł w poprzednim okresie rozliczeniowym, niezależnie od rezydencji podatkowej i siedziby.

Wysokość podatku to 3 proc. od przychodów spółek.

Pod koniec czerwca prezydent USA Donald Trump zagroził wprowadzeniem 100–procentowych ceł na każdy kraj, który wprowadzi podatek cyfrowy. W ubiegłym tygodniu ustosunkował się do niej właśnie wicepremier Krzysztof Gawkowski.

To jest działanie, które naśladujemy po Trumpie [...] To nie jest podatek antyamerykański, to jest podatek sprawiedliwościowy – mówił.

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