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14.07.2026 11:41

Wielomiliardowy deficyt handlowy w produktach cyfrowych. „Nie tworzy kompetencji w Polsce”

Deficyt handlowy Polski w obszarze produktów cyfrowych przekroczył w 2025 r. 60 mld zł. „Znaczna część wydatków administracji publicznej trafia do zagranicznych korporacji, nie tworząc krajowych kompetencji ani aktywów” – podają autorzy raportu „Cyfrowa racja stanu”.

Mocno rośnie wartość udzielonych kredytów, zwłaszcza gotówkowych i hipotecznych. W 2026 r. tylko te drugie mają rosnąć w dwucyfrowym tempie. Fot. GettyImages
Autorzy badania sugerują, że Polska nie posiada wystarczających regulacji, by gwarantować bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej. Fot. GettyImages

Deficyt handlowy Polski w obszarze produktów cyfrowych przekroczył w 2025 r. 60 mld zł – wynika z raportu „Cyfrowa racja stanu” przygotowanego przez Polską Sieć Ekonomii dla Związku Pracodawców Polska Chmura. Do 2030 r. wydatki na import technologii cyfrowych mają przewyższyć łączne koszty importu wszystkich surowców energetycznych.

Tylko w 2024 r. administracja publiczna wydała ponad 7 mld zł na wytworzenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych.

Znaczna część tych środków zasila budżety zagranicznych korporacji technologicznych, nie tworząc krajowych kompetencji ani aktywów” – wskazali autorzy raportu.

Przy zakładanym wzroście kosztów licencji i usług chmurowych o 12 proc. rocznie oznacza to, w perspektywie pięciu lat, wzrost wydatków na tego typu zakupy o 76 proc.

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Autorzy badania sugerują też, że Polska nie posiada wystarczających regulacji, które gwarantowałyby bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury cyfrowej państwa.

„Brak ustawy chmurowej, niewiążący charakter obowiązujących wytycznych oraz luki w systemie certyfikacji pozostawiają administrację publiczną bez ochrony przed ingerencją obcych aktorów w krajowe systemy i dane” – tłumaczą.

Eksperci rekomendują, by budować bezpieczeństwo cyfrowe przez tworzenie zachęt do wyboru suwerennych rozwiązań i eliminowanie z postępowań dostawców, którzy nie spełniają kryteriów jurysdykcyjnych. Pomóc w tym mogłyby zapisy zamówień publicznych i ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

„Rozwój suwerenności cyfrowej wymaga także pilnego doinwestowania krajowego ekosystemu przez programy PFR, BGK oraz edukację na rzecz wolności cyfrowej w szkołach i administracji publicznej” – napisano w raporcie.

Źródło: PAP

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