Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Kyryłem Budanowem. „Pamięć o Wołyniu nie podlega negocjacjom”

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Miał mu przedstawić oczekiwania polskiego rządu ws. nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.

Do spotkania doszło w sobotę rano. Po jego zakończeniu wicepremier i szef MON zamieścił wpis na platformie X, zapewniając, że „pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom” oraz że „są granice, których przekraczać nie wolno”.

„Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA” – zapewnił.

Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość.



Dziś podczas spotkania z gen. @Kyrylo_Budanov szefem kancelarii prezydenta @ZelenskyyUa jasno przedstawiłem polskie… pic.twitter.com/dPBnOVJGqj — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 6, 2026

Wcześniej, w piątek, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego spotkał się z wiceszefem MSZ. Jego wizyta w Polsce to reakcja na spór polsko-ukraiński, który powstał po nadaniu przez ukraińskiego prezydenta imienia „Bohaterów UPA” jednemu z oddziałów.

W reakcji prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego i stwierdził, że „Ukraina pod względem mentalnym nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej”. Decyzję Wołodymyra Zełenskiego skrytykowali także przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk.

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Według PAP Kyryło Budanow jeszcze w sobotę spotka się też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.

Źródło: PAP, XYZ