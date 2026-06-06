Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Kyryłem Budanowem. „Pamięć o Wołyniu nie podlega negocjacjom”
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Miał mu przedstawić oczekiwania polskiego rządu ws. nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.
Do spotkania doszło w sobotę rano. Po jego zakończeniu wicepremier i szef MON zamieścił wpis na platformie X, zapewniając, że „pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom” oraz że „są granice, których przekraczać nie wolno”.
„Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA” – zapewnił.
Wcześniej, w piątek, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego spotkał się z wiceszefem MSZ. Jego wizyta w Polsce to reakcja na spór polsko-ukraiński, który powstał po nadaniu przez ukraińskiego prezydenta imienia „Bohaterów UPA” jednemu z oddziałów.
W reakcji prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego i stwierdził, że „Ukraina pod względem mentalnym nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej”. Decyzję Wołodymyra Zełenskiego skrytykowali także przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk.
Polecamy: Donald Tusk ostrzega Kijów: jeśli nie naprawicie swojego błędu, naszymi relacjami będzie rządził twardy biznes
Według PAP Kyryło Budanow jeszcze w sobotę spotka się też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.
Źródło: PAP, XYZ