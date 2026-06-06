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NEWSROOM XYZ
06.06.2026 12:29

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Kyryłem Budanowem. „Pamięć o Wołyniu nie podlega negocjacjom”

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Miał mu przedstawić oczekiwania polskiego rządu ws. nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.

Do spotkania doszło w sobotę rano. Po jego zakończeniu wicepremier i szef MON zamieścił wpis na platformie X, zapewniając, że „pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom” oraz że „są granice, których przekraczać nie wolno”.

Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA” – zapewnił.

Wcześniej, w piątek, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego spotkał się z wiceszefem MSZ. Jego wizyta w Polsce to reakcja na spór polsko-ukraiński, który powstał po nadaniu przez ukraińskiego prezydenta imienia „Bohaterów UPA” jednemu z oddziałów.

W reakcji prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego i stwierdził, że „Ukraina pod względem mentalnym nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej”. Decyzję Wołodymyra Zełenskiego skrytykowali także przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk.

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Według PAP Kyryło Budanow jeszcze w sobotę spotka się też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.

Źródło: PAP, XYZ

Wicepremier, szef MON i obecny prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas XIV Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego, 15 listopada 2025 r. w Warszawie
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem.
Fot. PAP/Radek Pietruszka
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