25.05.2026 14:36

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada „finał podpisywania umów w ramach programu SAFE”

Czwartek, piątek, sobota to będzie finał, będziemy mieli wtedy szansę podpisać większość umów w ramach programu SAFE – zapowiedział wicepremier i szef MON. Dodał, że niektóre zawarte umowy będą już aneksowane, by mogły być finansowane z unijnych pieniędzy.

Do końca maja Agencja Uzbrojenia musi podpisać umowy w ramach unijnego programu SAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz ma więc ruszyć z delegacją w objazd po zakładach zbrojeniowych.

Czwartek, piątek, sobota to będzie finał i myślę, że wtedy będziemy mieli szansę większość tych umów w różnych miejscach w Polsce podpisać – powiedział szef MON.

Przypomniał, że część objazdu SAFE będzie polegała na aneksowaniu zawartych już umów. W ten sposób MON uwolni zarezerwowane pieniądze z budżetu resortu. Trafią one na pozamilitarne projekty obronne realizowane przez służby podległe MSWiA i Ministerstwu Infrastruktury. Rozwiązanie jest odpowiedzią na weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE, które uniemożliwiło wykorzystanie pieniędzy z SAFE na te cele.

Z kolei liczba nowych umów w ramach SAFE sięgnie 40. Wśród priorytetów przedstawiciele MON wskazywali nowy kontrakt na bojowe wozy piechoty Borsuk oraz nowe okręty dla Marynarki Wojennej. Inne to programy związane z „Tarczą Wschód”, wzmocnienie artylerii oraz tankowce powietrzne. Miliardy złotych mają także trafić na kwestie cyberbezpieczeństwa, a także na zdolności kosmiczne.

Na czym polega program SAFE?

Polska otrzyma w ramach SAFE 43,7 mld euro, a całkowita pula to 150 mld euro. Polska będzie największym beneficjentem programu.

Idea mechanizmu SAFE polega na wykorzystaniu ratingu UE, dzięki czemu Polska otrzyma mniejsze oprocentowanie niż w przypadku samodzielnego pozyskania funduszy. Wsparcie w postaci niskooprocentowanych pożyczek ma trafić na obronność, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego produkowanego w Europie.

Polski rząd zadeklarował, że 89 proc. pieniędzy trafi do polskiego przemysłu.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przekonując do inicjatywy rozwiniętej wspólnie z prezesem NBP Adamem Glapińskim – SAFE 0 proc. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę ws. programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów do podpisania w imieniu rządu dokumentów dotyczących SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK, a jej spłata nastąpi z pieniędzy niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Źródło: PAP, XYZ

