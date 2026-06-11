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NEWSROOM XYZ
11.06.2026 11:45

Władze Indii potwierdziły śmierć trzech marynarzy z tankowca zaatakowanego przez siły USA

Nie żyje trzech indyjskich marynarzy z tankowca Settebello, ostrzelanego przez siły USA za rzekome naruszenie blokady irańskich portów – potwierdził w czwartek indyjski resort żeglugi. Władze Indii wcześniej potępiły środowy atak na jednostkę. Marynarze byli początkowo uznani za zaginionych.

O śmierci poinformował na platformie X minister portów, żeglugi i dróg wodnych Indii, Sarbananda Sonowal. Jak przekazał, odnaleziono ciała dwóch zaginionych. Nie podano, gdzie znajduje się ciało trzeciego marynarza. Wcześniej z jednostki ewakuowano 21 indyjskich członków załogi.

Siły USA ostrzelały w środę rano maszynownię tankowca Settebello, pływającego pod banderą Republiki Palau, u wybrzeży Omanu. Amerykańskie dowództwo oskarżyło statek o „naruszenie obowiązującej blokady poprzez próbę transportu irańskiej ropy”.

Atak potępiły zarówno indyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, jak i Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO). Jak podkreśliła w środę ta agenda ONZ, od rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego potwierdzono co najmniej 43 ataki na jednostki żeglugi międzynarodowej w rejonie cieśniny Ormuz. Za zdecydowaną większość z nich odpowiadają Irańczycy.

Liczba ta może być wyższa – brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi (UKMTO) poinformowała w czwartek o pożarze w maszynowni kolejnego tankowca w pobliżu miejsca, gdzie dzień wcześniej ostrzelano Settebello.

Mimo obowiązującego od 8 kwietnia zawieszenia broni, w nocy ze środy na czwartek ponownie doszło do amerykańskich bombardowań Iranu i ataków irańsikich na cele w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii.

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Źródło: PAP, XYZ

Amerykański patrol na Morzu Arabskim
Na zdjęciu z 20 kwietnia amerykański patrol na Morzu Arabskim. Fot. U.S. Navy via Getty Images
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