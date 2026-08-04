Włoch Jonathan Milan zwycięzcą drugiego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne
Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek jako pierwszy minął metę w Szczecinie. W ten sposób odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. Tour de Pologne, jednocześnie umacniając się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej.
W poniedziałek na Skwerze Kościuszki w Gdyni rozpoczął się 83. Tour de Pologne. Zwycięzcą pierwszego etapu również był Jonathan Milan.
Podobnie jak w poniedziałek w Koszalinie, Milan wyprzedził Francuza Paula Magniera (Soudal Quick-Step). Trzecie miejsce zajął Włoch Matteo Malucelli (XDS Astana).
Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski, zajął 9. miejsce. W wyścigu bierze udział też Michał Kwiatkowski, zwycięzca wyścigu z 2018 r., który po pierwszym etapie zajmował 37. lokatę. To jego ósmy Tour de Pologne.
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Źródło: PAP