Włochy chcą uwolnić część rezerwy ropy naftowej

Włochy odblokują 9 mln baryłek ropy naftowej w ramach skoordynowanego uwolnienia strategicznych rezerw tego surowca przez państwa należące do Międzynarodowej Agencji Energetycznej — poinformowało w czwartek źródło rządowe w Rzymie, cytowane przez agencję Reutera.

W środę MAE zapowiedziała, że kraje zrzeszone w organizacji skierują na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, aby zminimalizować skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Jest to największa tego typu reakcja w historii. W 2022 r., po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, państwa zrzeszone w agencji uwolniły 180-240 mln baryłek ropy z rezerw.

W skład MAE wchodzą 32 państwa, w dużej części członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska, a także Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Korea Płd. oraz Meksyk. Wczoraj ministra gospodarki Niemiec Katherina Reiche poinformowała, że kraj uwolni jedną piątą rezerw ropy naftowej, czyli ok. 18 mln baryłek. Dzisiaj analogiczną decyzję podjęły USA, które zamierzają skierować na rynek ponad 170 mln baryłek.

W środę we wpisie na platformie X minister energii Miłosz Motyka przekazał, że Polska w najbliższym czasie nie planuje uwalniać rezerw ropy naftowej.

