Wstępne porozumienie MFW z Ukrainą. Kolejna transza pożyczki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował w piątek, że osiągnął wstępne porozumienie z Ukrainą w sprawie wypłacenia kolejnej transzy pożyczki w wysokości 690 mln dolarów w ramach programu kredytowego wartego 8,1 mld dolarów. Wypłata środków wymaga jeszcze zatwierdzenia przez zarząd MFW.

Według MFW Ukraina spełniła „wszystkie ilościowe kryteria efektywności i cele orientacyjne z końca marca. Jednak dwa strukturalne kryteria odniesienia na pierwszy kwartał zostały wdrożone z opóźnieniem, a jeden nie został zrealizowany”.

MFW i Ukraina uzgodnili również zmieniony harmonogram działań w celu usunięcia opóźnień, a także dodatkowe zobowiązania polityczne – podał Fundusz w oświadczeniu, nie podając szczegółów.

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Wcześniej agencja Bloomberga poinformowała, że Ukraina nie uchwaliła w terminie wymaganych przez MFW ustaw dotyczących opodatkowania przesyłek zagranicznych oraz nałożenia podatku VAT na niektóre grupy samozatrudnionych przedsiębiorców. Fundusz zgodził się odroczyć termin przyjęcia tych regulacji.

Jest to drugi program pożyczkowy MFW dla Ukrainy od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. W 2023 r. Fundusz zatwierdził czteroletni program o wartości 15,6 mld dolarów. Wcześniej MFW unikał udzielania pożyczek państwom znajdującym się w stanie wojny.

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Jak podkreślił Bloomberg, program MFW ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na kwestie finansowania, lecz także dlatego, że stanowi ważny sygnał dla innych kredytodawców, w tym Unii Europejskiej.

23 kwietna br. UE zatwierdziła dwuletni pakiet pomocowy o wartości 90 mld euro dla Ukrainy, uzależniając część wsparcia od spełnienia warunków zbliżonych do wymogów MFW, w tym dotyczących wyższego opodatkowania przesyłek zagranicznych.

Źródło: PAP