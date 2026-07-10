Donald Trump ogłasza koniec rozejmu z Iranem. Rozmowy trwają
Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale zawieszenie broni się skończyło – ogłosił prezydent USA Donald Trump. W ostatnich dniach doszło do wymiany ognia na Bliskim Wschodzie.
„Islamska Republika Iranu poprosiła nas, by kontynuować »rozmowy«. Zgodziliśmy się to zrobić, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły im, że zawieszenie broni się SKOŃCZYŁO” – napisał Donald Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.
Amerykański prezydent nie rozwinął wypowiedzi. Nie określił też, czy wyda rozkaz kolejnych ataków na Iran.
We wtorek i środę amerykańska armia uderzyła w cele w Iranie. Był to odwet za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz.
Z doniesień medialnych wynika, że mediatorzy z Kataru, w porozumieniu z amerykańskimi negocjatorami, wyruszyli do Iranu na rozmowy, by doprowadzić do deeskalacji.
Donald Trump w ostatnich dniach mówił, że nie wie, czy chce zawrzeć kolejne porozumienie z Teheranem. Już w środę stwierdził, że jego zdaniem wstępne porozumienie pokojowe przestało obowiązywać, dodając, że Irańczycy to „chorzy ludzie”.
18 czerwca Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie pokojowe. Stany Zjednoczone zgodziły się znieść wszystkie sankcje wobec Iranu, odblokować zamrożone irańskie pieniędzy, znieść blokadę irańskich portów i wycofać swoje siły z „okolicznych obszarów”. Zobowiązały się też przeznaczyć wraz z partnerami 300 mld dolarów na odbudowę Iranu. W zamian Teheran zapewnił, że nigdy nie wyprodukuje broni nuklearnej i że w ciągu 30 dni przywróci pełną żeglugę w cieśninie Ormuz.
Waszyngton i Teheran dały sobie 60 dni na wypracowanie końcowego porozumienia. Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie. Kością niezgody ma być jeden, nieprecyzyjny zapis.