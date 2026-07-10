Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.07.2026
NEWSROOM XYZ
10.07.2026 20:18

Donald Trump ogłasza koniec rozejmu z Iranem. Rozmowy trwają

Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale zawieszenie broni się skończyło – ogłosił prezydent USA Donald Trump. W ostatnich dniach doszło do wymiany ognia na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One
Trump już wcześniej stwierdził, że wstępne porozumienie pokojowe przestało obowiązywać, a Irańczycy to „chorzy ludzie”.
Fot. Nathan Howard/Getty Images

Islamska Republika Iranu poprosiła nas, by kontynuować »rozmowy«. Zgodziliśmy się to zrobić, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły im, że zawieszenie broni się SKOŃCZYŁO” – napisał Donald Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.

Amerykański prezydent nie rozwinął wypowiedzi. Nie określił też, czy wyda rozkaz kolejnych ataków na Iran.

We wtorek i środę amerykańska armia uderzyła w cele w Iranie. Był to odwet za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz.

Z doniesień medialnych wynika, że mediatorzy z Kataru, w porozumieniu z amerykańskimi negocjatorami, wyruszyli do Iranu na rozmowy, by doprowadzić do deeskalacji.

Donald Trump w ostatnich dniach mówił, że nie wie, czy chce zawrzeć kolejne porozumienie z Teheranem. Już w środę stwierdził,  że jego zdaniem wstępne porozumienie pokojowe przestało obowiązywać, dodając, że Irańczycy to „chorzy ludzie”.

18 czerwca Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie pokojowe. Stany Zjednoczone zgodziły się znieść wszystkie sankcje wobec Iranu, odblokować zamrożone irańskie pieniędzy, znieść blokadę irańskich portów i wycofać swoje siły z „okolicznych obszarów”. Zobowiązały się też przeznaczyć wraz z partnerami 300 mld dolarów na odbudowę Iranu. W zamian Teheran zapewnił, że nigdy nie wyprodukuje broni nuklearnej i że w ciągu 30 dni przywróci pełną żeglugę w cieśninie Ormuz.

Waszyngton i Teheran dały sobie 60 dni na wypracowanie końcowego porozumienia. Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie. Kością niezgody ma być jeden, nieprecyzyjny zapis.

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