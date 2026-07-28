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NEWSROOM XYZ
28.07.2026 06:56

Wyniki Orange zgodne z oczekiwaniami, spółka podnosi prognozy. „Nasza strategia jest skuteczna”

Wyniki Orange Polska w II kwartale okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Spółka podniosła prognozy na cały rok. „Strategia oparta na wszystkich naszych markach jest skuteczna” – przekonuje prezes Liudmila Climoc.

Zdjęcie przedstawia logo Orange
Podwyższamy całoroczne prognozy dotyczące przychodów, EBITDAaL oraz przepływów pieniężnych – mówi dyrektor finansowy Orange Polska. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

W II kwartale Orange Polska wypracowała 281 mln zł zysku netto. To wynik nieznacznie wyższy od prognoz zakładających 275 mln zł zysku.

Podobnie wygląda wskaźnik EBITDA z kosztami leasingu – spółka odnotowała wynik 929 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 923 mln zł. Z kolei zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 429 mln zł wobec 420 mln zł przed rokiem i prognozowanych 428 mln zł.

Wyższe od oczekiwań okazały się za to przychody. Tu spółka wypracowała 3,5 mld zł, podczas gdy konsensus rynkowy przewidywał niecałe 3,3 mld zł. Wynik jest też o 12 proc. wyższy w ujęciu rocznym.

Koszty pośrednie wzrosły w ujęciu rocznym o 81 mln zł, ale z pominięciem wpływu zdarzenia jednorazowego utrzymały się na zbliżonym poziomie. Według przedstawicieli spółki to dowód na pozytywny wpływ trwającego programu transformacji kosztowej.

Nasze wyniki za pierwsze półrocze okazały się lepsze od pierwotnie oczekiwanych [...] Ponieważ jesteśmy przekonani o dobrych perspektywach na pozostałą część roku, podwyższamy całoroczne prognozy dotyczące przychodów, EBITDAaL oraz organicznych przepływów pieniężnych. Obecnie oczekujemy, że w całym 2026 r. wzrost organicznych przepływów pieniężnych wyniesie co najmniej 20 proc. – mówi dyrektor finansowy Orange Polska Jacek Kunicki.

Podwyższamy całoroczne prognozy dotyczące przychodów, EBITDAaL oraz organicznych przepływów pieniężnych

Przedstawiciele Orange Polska oczekują obecnie średniego jednocyfrowego wzrostu przychodów oraz wzrostu EBITDAaL o ponad 6 proc. Spółka podniosła również prognozę organicznych przepływów pieniężnych na 2026 r. do 1,2 mld zł z 1,1 mld zł, jednocześnie podtrzymując plan nakładów inwestycyjnych (eCapex) na poziomie około 1,8 mld zł.

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„Nasza strategia jest skuteczna, a priorytety jasne”

Orange Polska chwali się także liczbą klientów, która wzrosła we wszystkich wykazywanych segmentach. Najmocniej – o 10 proc. r/r – w światłowodzie.

Przedstawiciele spółki uważają, że wzrost liczby klientów usług komórkowych i światłowodowych będzie stanowił bazę dla przyszłego wzrostu w konwergencji, odblokowując jej dalszy potencjał.

– Drugi kwartał z rzędu Orange Polska był liderem w rankingu przenoszenia numerów komórkowych, przy wzroście netto liczby klientów o 20 tys. To pokazuje, że strategia oparta na wszystkich naszych markach jest skuteczna – mówi prezes Orange Polska Liudmila Climoc.

– Nasze priorytety pozostają jasne: utrzymanie wysokiej dynamiki komercyjnej, podjęcie nowych inicjatyw transformacyjnych oraz rozwój nowych kierunków działania, które będą wspierać długoterminowe tworzenie wartości – dodaje.

Źródło: PAP

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