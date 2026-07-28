Wyniki Orange zgodne z oczekiwaniami, spółka podnosi prognozy. „Nasza strategia jest skuteczna”

Wyniki Orange Polska w II kwartale okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Spółka podniosła prognozy na cały rok. „Strategia oparta na wszystkich naszych markach jest skuteczna” – przekonuje prezes Liudmila Climoc.

Podwyższamy całoroczne prognozy dotyczące przychodów, EBITDAaL oraz przepływów pieniężnych – mówi dyrektor finansowy Orange Polska. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

W II kwartale Orange Polska wypracowała 281 mln zł zysku netto. To wynik nieznacznie wyższy od prognoz zakładających 275 mln zł zysku.

Podobnie wygląda wskaźnik EBITDA z kosztami leasingu – spółka odnotowała wynik 929 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 923 mln zł. Z kolei zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 429 mln zł wobec 420 mln zł przed rokiem i prognozowanych 428 mln zł.

Wyższe od oczekiwań okazały się za to przychody. Tu spółka wypracowała 3,5 mld zł, podczas gdy konsensus rynkowy przewidywał niecałe 3,3 mld zł. Wynik jest też o 12 proc. wyższy w ujęciu rocznym.

Koszty pośrednie wzrosły w ujęciu rocznym o 81 mln zł, ale z pominięciem wpływu zdarzenia jednorazowego utrzymały się na zbliżonym poziomie. Według przedstawicieli spółki to dowód na pozytywny wpływ trwającego programu transformacji kosztowej.

– Nasze wyniki za pierwsze półrocze okazały się lepsze od pierwotnie oczekiwanych [...] Ponieważ jesteśmy przekonani o dobrych perspektywach na pozostałą część roku, podwyższamy całoroczne prognozy dotyczące przychodów, EBITDAaL oraz organicznych przepływów pieniężnych. Obecnie oczekujemy, że w całym 2026 r. wzrost organicznych przepływów pieniężnych wyniesie co najmniej 20 proc. – mówi dyrektor finansowy Orange Polska Jacek Kunicki.

Podwyższamy całoroczne prognozy dotyczące przychodów, EBITDAaL oraz organicznych przepływów pieniężnych

Przedstawiciele Orange Polska oczekują obecnie średniego jednocyfrowego wzrostu przychodów oraz wzrostu EBITDAaL o ponad 6 proc. Spółka podniosła również prognozę organicznych przepływów pieniężnych na 2026 r. do 1,2 mld zł z 1,1 mld zł, jednocześnie podtrzymując plan nakładów inwestycyjnych (eCapex) na poziomie około 1,8 mld zł.

Polecamy: Wyniki Orange za pierwszy kwartał 2026 przebiły oczekiwania analityków

„Nasza strategia jest skuteczna, a priorytety jasne”

Orange Polska chwali się także liczbą klientów, która wzrosła we wszystkich wykazywanych segmentach. Najmocniej – o 10 proc. r/r – w światłowodzie.

Przedstawiciele spółki uważają, że wzrost liczby klientów usług komórkowych i światłowodowych będzie stanowił bazę dla przyszłego wzrostu w konwergencji, odblokowując jej dalszy potencjał.

– Drugi kwartał z rzędu Orange Polska był liderem w rankingu przenoszenia numerów komórkowych, przy wzroście netto liczby klientów o 20 tys. To pokazuje, że strategia oparta na wszystkich naszych markach jest skuteczna – mówi prezes Orange Polska Liudmila Climoc.

– Nasze priorytety pozostają jasne: utrzymanie wysokiej dynamiki komercyjnej, podjęcie nowych inicjatyw transformacyjnych oraz rozwój nowych kierunków działania, które będą wspierać długoterminowe tworzenie wartości – dodaje.

Źródło: PAP