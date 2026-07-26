Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.07.2026
NEWSROOM XYZ
26.07.2026 16:41

Wyniki Shein przed debiutem giełdowym w Hongkongu

Shein opublikował kluczowe dane finansowe przed planowanym wejściem na giełdę w Hongkongu. Globalny gigant szybkiej mody w 2025 r. zwiększył przychody do 41,8 mld dol., ale jego zysk netto spadł o blisko 39 proc. rok do roku.

logo aplikacji Shein na tle nazwy spółki
Debiut giełdowy Shein w Hongkongu jest oczekiwany pod koniec sierpnia lub na początku września. Fot. Fot. Raul Ariano/Bloomberg via Getty Images

Shein osiągnął w 2025 r. blisko 2,1 mld dol. zysku netto – wynika z projektu prospektu emisyjnego opublikowanego przez giełdę w Hongkongu. Dokument otwiera drogę do rozpoczęcia spotkań z inwestorami oraz oficjalnego procesu budowy księgi popytu przed planowaną ofertą publiczną spółki.

Czytaj również: Francja kontra Shein. Chiński gigant przejmuje marki i zmienia rynek mody

Debiut giełdowy Shein w Hongkongu jest oczekiwany pod koniec sierpnia lub na początku września. 10 lipca chińska Komisja Regulacyjna Papierów Wartościowych wydała zgodę na przeprowadzenie notowania, co pozwoliło spółce kontynuować przygotowania po wcześniejszych, nieudanych próbach wejścia na giełdy w Nowym Jorku i Londynie.

Z danych przedstawionych w prospekcie wynika, że przychody Shein wzrosły w 2025 r. o 8 proc., do 41,8 mld dol., wobec 38,7 mld dol. w 2024 r. i 32,1 mld dol. w 2023 r. Jednocześnie rentowność firmy wyraźnie się pogorszyła – zysk netto spadł z prawie 3,4 mld dol. w 2024 r. do niespełna 2,1 mld dol. w 2025 r., czyli o 38,7 proc.

Shein jest jednym z najszybciej rozwijających się globalnych graczy w handlu internetowym i może stać się najbardziej rozpoznawalną marką detaliczną debiutującą na giełdzie od wielu lat.

Czytaj również: SHEIN Polska: Dolny Śląsk staje się dla nas logistycznym sercem Europy

Oferta spółki jest obserwowana przez inwestorów także ze względu na trudne warunki rynkowe. Wiele marek konsumenckich odkładało debiuty giełdowe z powodu słabego sentymentu inwestorów oraz spowolnienia wydatków gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

Źródło: Reuters

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Zanim drony uderzyły w Wildberries, Wildberries uderzył w swoich partnerów
Od tygodnia ukraińskie drony atakują „rosyjski Amazon”. Aby ocenić faktyczne znaczenie i skutki tych uderzeń, trzeba spojrzeć na to, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości, i na to, co –…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Złoto i ETF-y. W co teraz inwestuje NBP?
Rezerwy dewizowe NBP przez lata były tematem interesującym głównie wąskie grono ekspertów. W ostatnim czasie znalazły się jednak w centrum uwagi dzięki rekordowym zakupom złota oraz zmianom w…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
ForActive pozyskał 3,6 mln dolarów. Współtwórca Booksy pomaga mu podbić USA
Fundusz Simpact Ventures stanął na czele rundy finansowania ForActive, w której startup pozyskał 3,6 mln dolarów. Spółka przeznaczy pieniądze na ekspansję i umocnienie swojej pozycji na rynku…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Niewielkie spadki na warszawskiej giełdzie, Modivo z największą stratą. Dzień na GPW 24 lipca 2026 r.
Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych była tą z gatunku spokojnych. Główne indeksy warszawskiego parkietu odnotowały niewielkie spadki, nieprzekraczające kilkudziesięciu setnych procenta.…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
10 przełomowych filmów, które na zawsze zmieniły historię kina
Niemal każde zestawienie najlepszych filmów wszech czasów zawiera te same tytuły, ale lista przełomowych produkcji wcale nie jest taka oczywista. Oto 10 filmów, które na zawsze zmieniły historię kina.
25.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polacy kupują domy we Włoszech. Nie chodzi tylko o wakacje
Popularni blogerzy i youtuberzy Ania i Marcin Nowakowie nie ukrywają, że dla nich kupno domu nie Włoszech było inwestycją biznesową. A dlaczego inni zdecydowali się na zakup nieruchomości we Włoszech?
25.07.2026