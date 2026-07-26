Wyniki Shein przed debiutem giełdowym w Hongkongu

Shein opublikował kluczowe dane finansowe przed planowanym wejściem na giełdę w Hongkongu. Globalny gigant szybkiej mody w 2025 r. zwiększył przychody do 41,8 mld dol., ale jego zysk netto spadł o blisko 39 proc. rok do roku.

Debiut giełdowy Shein w Hongkongu jest oczekiwany pod koniec sierpnia lub na początku września. Fot. Fot. Raul Ariano/Bloomberg via Getty Images

Shein osiągnął w 2025 r. blisko 2,1 mld dol. zysku netto – wynika z projektu prospektu emisyjnego opublikowanego przez giełdę w Hongkongu. Dokument otwiera drogę do rozpoczęcia spotkań z inwestorami oraz oficjalnego procesu budowy księgi popytu przed planowaną ofertą publiczną spółki.

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Debiut giełdowy Shein w Hongkongu jest oczekiwany pod koniec sierpnia lub na początku września. 10 lipca chińska Komisja Regulacyjna Papierów Wartościowych wydała zgodę na przeprowadzenie notowania, co pozwoliło spółce kontynuować przygotowania po wcześniejszych, nieudanych próbach wejścia na giełdy w Nowym Jorku i Londynie.

Z danych przedstawionych w prospekcie wynika, że przychody Shein wzrosły w 2025 r. o 8 proc., do 41,8 mld dol., wobec 38,7 mld dol. w 2024 r. i 32,1 mld dol. w 2023 r. Jednocześnie rentowność firmy wyraźnie się pogorszyła – zysk netto spadł z prawie 3,4 mld dol. w 2024 r. do niespełna 2,1 mld dol. w 2025 r., czyli o 38,7 proc.

Shein jest jednym z najszybciej rozwijających się globalnych graczy w handlu internetowym i może stać się najbardziej rozpoznawalną marką detaliczną debiutującą na giełdzie od wielu lat.

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Oferta spółki jest obserwowana przez inwestorów także ze względu na trudne warunki rynkowe. Wiele marek konsumenckich odkładało debiuty giełdowe z powodu słabego sentymentu inwestorów oraz spowolnienia wydatków gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

Źródło: Reuters