Żabka i PKO BP ogłaszają współpracę. Klienci będą mogli korzystać z płatności odroczonych

Ogłaszamy Żappka Pay, nowy wymiar płatności, który z punktu widzenia klienta łączy wygodę korzystania z programem lojalnościowym, dającym liczne korzyści – zapowiedział Wojciech Krok, Dyrektor zarządzający Żabka Future.

Finansowanie tych transakcji będzie oferować PKO BP, który ze swojej strony udostępni kartę, umożliwiającą odroczenie płatności we wszystkich sklepach, które akceptują karty Visa.

Projekt opiera się na partnerstwie czterech podmiotów: PKO BP, Żabka, Visa i Planet Pay.

Usługa ma być dostępna w ciągu kilkunastu dni, gdy zostanie udostępniona testowym klientom. Kolejny etap to udostępnienie jej dla wszystkich 10 mln użytkowników aplikacji Żappka.

Tym samym Żabka i PKO BP potwierdziły informacje opisane przez XYZ. Jak informowaliśmy na początku tygodnia spółki zaplanowały przekazanie klientom narzędzia podobnego do tego, jakim dysponują użytkownicy Allegro.

