Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.04.2026
NEWSROOM XYZ
16.04.2026 10:20

Żabka i PKO BP ogłaszają współpracę. Klienci będą mogli korzystać z płatności odroczonych

Ogłaszamy Żappka Pay, nowy wymiar płatności, który z punktu widzenia klienta łączy wygodę korzystania z programem lojalnościowym, dającym liczne korzyści – zapowiedział Wojciech Krok, Dyrektor zarządzający Żabka Future.

Finansowanie tych transakcji będzie oferować PKO BP, który ze swojej strony udostępni kartę, umożliwiającą odroczenie płatności we wszystkich sklepach, które akceptują karty Visa.

Projekt opiera się na partnerstwie czterech podmiotów: PKO BP, Żabka, Visa i Planet Pay.

Usługa ma być dostępna w ciągu kilkunastu dni, gdy zostanie udostępniona testowym klientom. Kolejny etap to udostępnienie jej dla wszystkich 10 mln użytkowników aplikacji Żappka.

Tym samym Żabka i PKO BP potwierdziły informacje opisane przez XYZ. Jak informowaliśmy na początku tygodnia spółki zaplanowały przekazanie klientom narzędzia podobnego do tego, jakim dysponują użytkownicy Allegro.

Na łamach XYZ planujemy większy tekst na ten temat.

Szyld Żabki nad sklepem
Zdjęcie przedstawia szyld Żabki nad sklepem. Fot. STR/NurPhoto via Getty Images
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kategorie artykułu: Analizy
Kategorie artykułu: Świat
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
