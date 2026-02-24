Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
24.02.2026 09:33

Zełenski: 24 lutego mijają cztery lata od chwili, gdy Putin miał zająć Kijów w trzy dni

We wtorek 24 lutego mijają dokładnie cztery lata od momentu, gdy przywódca Rosji Władimir Putin miał zdobyć Kijów w trzy dni – to bardzo wiele mówi o tym, w jaki sposób Ukraina przez cały ten czas walczy – ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w dniu czwartej rocznicy inwazji Rosji na pełną skalę.

„Ukraina walczy przez cały ten czas. Za tymi słowami stoją miliony naszych ludzi. Za tymi słowami – wielka odwaga, bardzo ciężka praca, wytrwałość i długa droga, którą Ukraina pokonuje od 24 lutego” – powiedział Zełenski w nagraniu zamieszczonym w sieciach społecznościowych.

Cztery lata temu padły słynne słowa „potrzebuję broni, a nie taksówki"

Prezydent wspomniał, że pierwsze rozmowy ze światowymi przywódcami, na samym początku wojny, odbywały się w małym pokoju w bunkrze przy ulicy Bankowej w Kijowie.

– To tutaj rozmawiałem z prezydentem USA (Joe) Bidenem i właśnie tutaj usłyszałem: „Wołodymyrze, istnieje zagrożenie, musi pan pilnie opuścić Ukrainę. Jesteśmy gotowi w tym pomóc". A ja odpowiedziałem, że potrzebuję broni, a nie taksówki – przypomniał Zełenski.

W pierwszym dniu pełnowymiarowej inwazji wszyscy Ukraińcy odczuwali strach, ale „na jakimś niewidzialnym poziomie wszyscy wiedzieli, że nie mają innej Ukrainy” – podkreślił prezydent.

– Bardzo chciałbym któregoś dnia przyjść tu z prezydentem USA (Donaldem Trumpem). Wiem na pewno: tylko będąc w Ukrainie i widząc na własne oczy nasze życie i naszą walkę, odczuwając emocje naszych ludzi i to morze bólu – tylko tak można zrozumieć, o co naprawdę chodzi w tej wojnie. I przez kogo ona została wywołana. Kto jest tu agresorem. Na kogo należy wywierać presję – podkreślił Zełenski.

Ukraiński prezydent podziękował przywódcom państw Europy, USA, Kanady, Japonii i Australii, którzy „wybrali jasną stronę historii – wybrali Ukrainę”.

Zełenski: Rosja nie jest w stanie pokonać Ukrainy na polu walki

Zełenski zaznaczył, że „to nie jest uliczna bójka”, lecz „atak chorego państwa na suwerenny kraj”. Podkreślił, że to Putin jest przyczyną rozpoczęcia wojny i przeszkodą w jej zakończeniu.

– To właśnie Rosję trzeba postawić na swoje miejsce, aby nastał prawdziwy pokój – zaapelował.

W ocenie Zełenskiego Rosja nie jest w stanie pokonać Ukrainy na polu walki i dlatego prowadzi „wojnę z blokami mieszkalnymi i elektrowniami”.

– Teraz Ukraińcy przeżywają najtrudniejszą zimę w historii. I terror niemal każdej nocy. Nie wiem, kto jeszcze by to wytrzymał, nie załamał się, nie zachwiał. Ukraińcy to robią. To ogromne zmęczenie, bez wątpienia. Jaki inny naród potrafiłby tak wytrwać? Pomimo wojny, wszystkich ataków i prób – zwyciężać zło, pokonywać zwątpienie i rozpacz. I trwać. I trwać w jedności – powiedział prezydent.

Dodał, że Ukraińcy osiągają rezultaty w wielu dziedzinach – odbudowują się po kolejnych atakach i za każdym razem uzupełniają zapasy rakiet do obrony przeciwlotniczej.

– Rozmawiać ze światem jak równy z równym. Zdobyć status kandydata do UE, sprowadzać do domu tysiące naszych jeńców. I każde międzynarodowe forum – od Davos po ONZ – czynić proukraińskim. Sprawiać, by głos Ukrainy był donośny w świecie – wygrywać Eurowizję, zdobywać Oscara i BAFTA, być absolutnymi mistrzami świata w boksie i dowodzić, że Ukraińcy mają honor najwyższej próby – znacznie cenniejszy niż jakiekolwiek złoto Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pozbawionego kręgosłupa moralnego – podkreślił Zełenski.

W ocenie prezydenta właśnie z takich małych zwycięstw składa się wielka Ukraina.

–Wielka, bo ma was. Ludzi, którzy inspirują planetę – podsumował Zełenski.

Źródło: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na zdjęciu z 12 marca 2025 r. Fot. Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
