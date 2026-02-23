Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 13:49

Komisja Europejska: Węgry złamią zasadę o lojalnej współpracy, jeśli zablokują pożyczkę dla Kijowa

Oczekujemy od wszystkich przywódców dotrzymania zobowiązań, jeśli chodzi o pożyczkę dla Ukrainy – oznajmiła rzeczniczka Komisji Europejskiej. Węgry blokują przekazanie do Kijowa 90 mld zł.

Rzeczniczka KE Paula Pinho przypomniała, że warunkiem zatwierdzenia pożyczki w wysokości 90 mld zł dla Ukrainy było, że Węgry, Czechy i Słowacja nie będą uczestniczyć finansowo w programie.

Warunek ten został spełniony, dlatego oczekujemy, że teraz wszyscy przywódcy dotrzymają swoich zobowiązań – powiedziała. Jej zdaniem nieprzestrzeganie ich stanowiłoby wyraźne naruszenie zasady lojalnej współpracy.

W piątek węgierskie władze zapowiedziały, że zablokują pożyczkę, jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Przebiegający przez Ukrainę rurociąg jest głównym szlakiem dla transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację. Jest nieczynny od stycznia, gdy uszkodził go rosyjski atak. W piątek operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta oświadczył, że uszkodzenia rurociągu są poważne, ale trwają prace naprawcze.

Mimo to Węgry, a także Słowacja, oskarżają Kijów o celowe opóźnienia w przywróceniu transportu. Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto uważa, że to „polityczny szantaż”, który ma zmusić Budapeszt do „wsparcia wojny, umożliwienia wywozu pieniędzy Węgrów na Ukrainę i wpuszczenia Ukrainy do UE”.

Peter Szijjarto zapowiedział też, że dopóki ropa nie zacznie znów płynąć przez Przyjaźń, dopóty Węgry będą blokować przyjęciu 20. pakietu sankcji na Rosję. Celem Unii Europejskiej jest nałożenie kolejneg pakietu w dniu czwartej rocznicy pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. Przypada ona na wtorek 24 lutego.

Źródło: PAP, XYZ

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Zdaniem Komisji Europejskiej zablokowanie pożyczki dla Ukrainy byłoby wyraźnym naruszeniem zasady lojalnej współpracy.. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
