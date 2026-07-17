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17.07.2026 18:51

Zełenski: otwarcie archiwów ws. Wołynia i nowe kroki wobec Polski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił pakiet działań dotyczących relacji z Polską, obejmujący m.in. otwarcie archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił pakiet działań dotyczących relacji z Polską, obejmujący m.in. otwarcie archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Fot. Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Napisał też o zwiększeniu liczby zgód na poszukiwania i ekshumacje. Zapowiedział także decyzje dyplomatyczne i wzmocnienie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przeprowadzeniu narady poświęconej polityce Ukrainy wobec Polski. Jak przekazał we wpisie w serwisie X, uczestnicy spotkania uzgodnili pięć głównych kierunków działań mających służyć rozwojowi relacji polsko-ukraińskich. Zełenski podkreślił, że priorytetem pozostają dobrosąsiedzkie, partnerskie i wzajemnie korzystne stosunki oparte na szacunku.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, za co wyraził wdzięczność. Ocenił jednocześnie, że obrona niepodległości Ukrainy wzmacnia również bezpieczeństwo Polski, a współczesne zagrożenia dla Europy wymagają ścisłej współpracy, zwłaszcza między wolnymi państwami regionu.

Wśród uzgodnionych działań Zełenski wymienił podjęcie decyzji na szczeblu dyplomatycznym, a także otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Zapowiedział również wydanie znacznej liczby zgód na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, które mają być realizowane we współpracy ze stroną polską. Dodał, że oba państwa powinny zwiększyć możliwości organizacyjne umożliwiające prowadzenie tych prac.

Podczas spotkania omówiono również możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. Według Zełenskiego działania te mają sprzyjać pogłębianiu wzajemnych relacji i współpracy między obywatelami obu państw.

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Prezydent poinformował także, że uzgodnił z szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandrem Alforowem rozszerzenie możliwości działania tej instytucji. Polecił przygotowanie kompleksowych propozycji oraz zwrócił się do przedstawicieli rządu i właściwej komisji Rady Najwyższej Ukrainy o rozważenie zwiększenia finansowego i organizacyjnego wsparcia dla Instytutu, argumentując, że jest to niezbędne dla skutecznej reprezentacji interesów Ukrainy.

Premier Donald Tusk oświadczył w piątek wieczorem, że z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczące ekshumacji na Wołyniu.

- Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą - zapewnił Tusk.

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